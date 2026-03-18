Mataron a una mujer e hirieron a un adolescente en un ataque a balazos contra una casa en Flor de Maroñas

Atacaron a balazos una casa en Flor de Maroñas y mataron a una mujer. Un adolescente está herido.

La mujer asesinada tenía 42 años. El adolescente, 16. En primera instancia ambos fueron trasladados a la policlínica de Manilas, con heridas. El menor tiene dos heridas de bala pero se encuentra fuera de peligro. La mujer no sobrevivió.

La Policía trabaja en el lugar, donde quedaron vainas que serán periciadas por personal de Científica.

El lugar del hecho fue en costanera Maestra Aurelia Viera y Puntas de Soto. En otras ocasiones hubo allanamientos en esa vivienda y allí se incautaron municiones, replica de pistolas y chalecos antibalas. Familiares del adolescente herido dijeron a Subrayado que hay delincuentes que quieren ocupar las casas en la zona y arremeten a tiros para asustar a los residentes. Embed Atacaron a balazos una casa en Flor de Maroñas: mataron a una mujer y un adolescente está herido. Informa @Guillelorenzo20 pic.twitter.com/0nQaDpn3bu — Subrayado (@Subrayado) March 18, 2026

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