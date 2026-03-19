RECIBÍ EL NEWSLETTER
DURAZNO

Niña de 11 años murió electrocutada por cables de una columna caída en su camino a la escuela

Ocurrió en la zona del paraje El Caballero, en el departamento de Durazno. La menor iba sola conduciendo una moto y no vio el cable que estaba al ras del suelo.

jefatura-policia-durazno-letras.jpg

Una niña de 11 años falleció electrocutada por cables de alta tensión de una columna de madera que estaba caída, en el departamento de Durazno.

El hecho ocurrió cuando la niña se dirigía desde un establecimiento rural, El Ceibo, hacia la escuela, que queda en el paraje El Caballero.

Iba en una moto que era conducida por ella y, según información primaria del lugar, no se percató de la columna caída ni del cable que estaba al ras del suelo.

escuela a la que asistia la nina que fallecio por meningitis no da clases este lunes y prepara contencion para los ninos
Seguí leyendo

Escuela a la que asistía la niña que falleció por meningitis no da clases este lunes y prepara contención para los niños

Era un camino conocido por la niña, quien siempre enviaba un mensaje a sus padres al llegar al centro educativo. En esta jornada, al no recibir el mensaje, los padres resolvieron hacer el recorrido, y la encontraron caída y ya fallecida.

Llamaron a la Policía, a médicos, a técnicos de UTE para que cortaran el suministro de energía, pero la menor ya había fallecido.

Temas de la nota

Lo más visto

video
CRONOGRAMA

BPS adelanta el pago de jubilaciones y pensiones de abril a partir del 30 de marzo por Semana de Turismo
CIUDAD DE LA COSTA

Fue a denunciar que perdió el documento y terminó detenido por librar cheques sin fondos
MONTEVIDEO

Mataron a una mujer e hirieron a un adolescente en un ataque a balazos contra una casa en Flor de Maroñas
POR CUESTIONES DE SEGURIDAD

Dos empresas de ómnibus prohíben traslado en bodegas de bicicletas y monopatines con baterías de litio
MONTEVIDEO Y ÁREA METROPOLITANA

Sequía: OSE anunció reducción gradual de la presión de bombeo y refuerza la reparación de pérdidas

Te puede interesar

Niña de 11 años murió electrocutada por cables de una columna caída en su camino a la escuela
DURAZNO

Niña de 11 años murió electrocutada por cables de una columna caída en su camino a la escuela
Orsi se reunió con los intendentes de Montevideo y Canelones y presentó las opciones del plan de movilidad
EN TORRE EJECUTIVA

Orsi se reunió con los intendentes de Montevideo y Canelones y presentó las opciones del plan de movilidad
AFP
ENCUESTA

Nayib Bukele es el líder internacional que recoge mayor simpatía entre los uruguayos, según Equipos Consultores

Dejá tu comentario