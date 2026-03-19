Una niña de 11 años falleció electrocutada por cables de alta tensión de una columna de madera que estaba caída, en el departamento de Durazno.
Niña de 11 años murió electrocutada por cables de una columna caída en su camino a la escuela
Ocurrió en la zona del paraje El Caballero, en el departamento de Durazno. La menor iba sola conduciendo una moto y no vio el cable que estaba al ras del suelo.
El hecho ocurrió cuando la niña se dirigía desde un establecimiento rural, El Ceibo, hacia la escuela, que queda en el paraje El Caballero.
Iba en una moto que era conducida por ella y, según información primaria del lugar, no se percató de la columna caída ni del cable que estaba al ras del suelo.
Escuela a la que asistía la niña que falleció por meningitis no da clases este lunes y prepara contención para los niños
Era un camino conocido por la niña, quien siempre enviaba un mensaje a sus padres al llegar al centro educativo. En esta jornada, al no recibir el mensaje, los padres resolvieron hacer el recorrido, y la encontraron caída y ya fallecida.
Llamaron a la Policía, a médicos, a técnicos de UTE para que cortaran el suministro de energía, pero la menor ya había fallecido.
Dejá tu comentario