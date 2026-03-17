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BPS adelanta el pago de jubilaciones y pensiones de abril a partir del 30 de marzo por Semana de Turismo

Las cajas de las oficinas centrales del BPS abrirán hasta el miércoles 1 de abril. También estarán disponibles a través de los bancos y las redes de cobranza. Las giras de pagos se harán desde el 8 de abril.

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La vicepresidenta del Banco de Previsión Social (BPS), María del Rosario Oiz, informó este martes el adelantamiento de las fechas de pagos de las jubilaciones y las pensiones que se cobran en abril por la Semana de Turismo, que irá del lunes 30 de marzo al domingo 5 de abril.

Oiz recordó que a fines del año pasado el directorio del BPS aprobó el calendario de pagos para todo el año, que se va anunciando mensualmente en la página web del organismo. A diferencia de los otros meses, que el pago se inicia en el primer día hábil, en abril se comenzará a pagar en la Semana de Turismo, a partir del lunes 30 al miércoles 1 de abril.

Esos días, abrirán las cajas de la casa central del BPS para los pagos en Montevideo, al igual que los bancos y las agencias de cobranza en la capital y en el interior. Para después de Turismo, quedarán las giras de pagos desde el miércoles 8 de abril, para que los pasivos que viven en las localidades más chicas puedan cobrar sus prestaciones.

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