Nayib Bukele es el líder internacional que recoge mayor simpatía entre los uruguayos, según Equipos Consultores

El presidente de El Salvador , Nayib Bukele , es el líder internacional que recoge mayor simpatía entre los uruguayos (45%), según la última encuesta de Equipos Consultores . Le siguen el presidente de Brasil, Lula da Silva, con el 33%; el mandatario argentino Javier con el 30%; el estadounidense Donald Trump está cuarto con 25% y el ruso Vladimir Putin con 19%.

Bukele, que aparece como el presidente abanderado del combate duro al delito, y criticado por la forma en que lleva adelante esas acciones, es el segundo líder político extranjero en la consideración de los votantes frenteamplistas.

Cuando el presidente Yamandú Orsi citó a Bukele como referencia de estudio en el combate al delito, debió aclarar sus declaraciones por reclamos intensos de la dirigencia frenteamplista.

Seguí leyendo Orsi se reunió con los intendentes de Montevideo y Canelones y presentó las opciones del plan de movilidad

SIMPATIA 1

RANKING GENERAL

En las preferencias de los uruguayos, luego de Bukele aparecen el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, con 16%; el presidente de China, Xi Jinping, con 14% y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, recoge un 11% de simpatía; la mexicana Claudia Sheinbaum y el mandatario colombiano Gustavo Petro con 10%; además, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner con 7%; el recientemente asumido mandatario de Chile, José Antonio Kast, con 5%. Por último, en la lista figura el depuesto venezolano Nicolás Maduro con 3%.

Por el contrario, los que recogen un mayor nivel de antipatía son: Nicolás Maduro con 82%, Cristina Fernández de Kirchner 76%, Donald Trump 56%, Vladimir Putin y Jair Bolsonaro 54%, Javier Milei 47%, Lula da Silva 37%, Delcy Rodríguez 35%, Gustavo Petro 31%, Pedro Sánchez 30%, Xi Jinping 26%, Nayib Bukele y Claudia Sheinbaum 20% y José Antonio Kast 17%.

ANTIPATIA 1

De acuerdo a las preferencias políticas, los votantes del Frente Amplio expresaron una simpatía por Lula da Silva del 60% y una antipatía de 13%, Nayib Bukele una simpatía de 41% y una antipatía de 29%, Xi Jinping una simpatía de 28% y una antipatía de 20%, Vladimir Putin una simpatía de 28% y una antipatía de 46%, y Pedro Sánchez una simpatía de 23% y una antipatía de 20%.

SIMPATIA FA

SIMPATIA COALICION

Por su parte, los votantes de la Coalición Republicana expresaron una simpatía de 52% por Nayib Bukele y una antipatía de 15%, por Javier Milei una simpatía de 46% y una antipatía de 29%, una simpatía por Donald Trump de 40% y una antipatía de 37%, por Jair Bolsonaro una simpatía de 21% y una antipatía 46%, y una simpatía de 17% por Lula da Silva y una antipatía de 53%.