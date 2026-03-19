El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es el líder internacional que recoge mayor simpatía entre los uruguayos (45%), según la última encuesta de Equipos Consultores. Le siguen el presidente de Brasil, Lula da Silva, con el 33%; el mandatario argentino Javier con el 30%; el estadounidense Donald Trump está cuarto con 25% y el ruso Vladimir Putin con 19%.
Nayib Bukele es el líder internacional que recoge mayor simpatía entre los uruguayos, según Equipos Consultores
El presidente de El Salvador, que aparece como abanderado del combate duro al delito, y es criticado por la forma en que lleva adelante esas acciones, obtuvo el 45% de la simpatía; es el segundo líder político extranjero en la consideración de los votantes frenteamplistas.
Bukele, que aparece como el presidente abanderado del combate duro al delito, y criticado por la forma en que lleva adelante esas acciones, es el segundo líder político extranjero en la consideración de los votantes frenteamplistas.
Cuando el presidente Yamandú Orsi citó a Bukele como referencia de estudio en el combate al delito, debió aclarar sus declaraciones por reclamos intensos de la dirigencia frenteamplista.
Orsi se reunió con los intendentes de Montevideo y Canelones y presentó las opciones del plan de movilidad
RANKING GENERAL
En las preferencias de los uruguayos, luego de Bukele aparecen el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, con 16%; el presidente de China, Xi Jinping, con 14% y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, recoge un 11% de simpatía; la mexicana Claudia Sheinbaum y el mandatario colombiano Gustavo Petro con 10%; además, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner con 7%; el recientemente asumido mandatario de Chile, José Antonio Kast, con 5%. Por último, en la lista figura el depuesto venezolano Nicolás Maduro con 3%.
Por el contrario, los que recogen un mayor nivel de antipatía son: Nicolás Maduro con 82%, Cristina Fernández de Kirchner 76%, Donald Trump 56%, Vladimir Putin y Jair Bolsonaro 54%, Javier Milei 47%, Lula da Silva 37%, Delcy Rodríguez 35%, Gustavo Petro 31%, Pedro Sánchez 30%, Xi Jinping 26%, Nayib Bukele y Claudia Sheinbaum 20% y José Antonio Kast 17%.
De acuerdo a las preferencias políticas, los votantes del Frente Amplio expresaron una simpatía por Lula da Silva del 60% y una antipatía de 13%, Nayib Bukele una simpatía de 41% y una antipatía de 29%, Xi Jinping una simpatía de 28% y una antipatía de 20%, Vladimir Putin una simpatía de 28% y una antipatía de 46%, y Pedro Sánchez una simpatía de 23% y una antipatía de 20%.
Por su parte, los votantes de la Coalición Republicana expresaron una simpatía de 52% por Nayib Bukele y una antipatía de 15%, por Javier Milei una simpatía de 46% y una antipatía de 29%, una simpatía por Donald Trump de 40% y una antipatía de 37%, por Jair Bolsonaro una simpatía de 21% y una antipatía 46%, y una simpatía de 17% por Lula da Silva y una antipatía de 53%.
Dejá tu comentario