RECIBÍ EL NEWSLETTER
ENCUESTA

Nayib Bukele es el líder internacional que recoge mayor simpatía entre los uruguayos, según Equipos Consultores

El presidente de El Salvador, que aparece como abanderado del combate duro al delito, y es criticado por la forma en que lleva adelante esas acciones, obtuvo el 45% de la simpatía; es el segundo líder político extranjero en la consideración de los votantes frenteamplistas.

AFP

AFP

SIMPATIA 1
ANTIPATIA 1
SIMPATIA FA
SIMPATIA COALICION
ANTIPATIA FA CR

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es el líder internacional que recoge mayor simpatía entre los uruguayos (45%), según la última encuesta de Equipos Consultores. Le siguen el presidente de Brasil, Lula da Silva, con el 33%; el mandatario argentino Javier con el 30%; el estadounidense Donald Trump está cuarto con 25% y el ruso Vladimir Putin con 19%.

Bukele, que aparece como el presidente abanderado del combate duro al delito, y criticado por la forma en que lleva adelante esas acciones, es el segundo líder político extranjero en la consideración de los votantes frenteamplistas.

Cuando el presidente Yamandú Orsi citó a Bukele como referencia de estudio en el combate al delito, debió aclarar sus declaraciones por reclamos intensos de la dirigencia frenteamplista.

orsi se reunio con los intendentes de montevideo y canelones y presento las opciones del plan de movilidad
Seguí leyendo

Orsi se reunió con los intendentes de Montevideo y Canelones y presentó las opciones del plan de movilidad
SIMPATIA 1

RANKING GENERAL

En las preferencias de los uruguayos, luego de Bukele aparecen el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, con 16%; el presidente de China, Xi Jinping, con 14% y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, recoge un 11% de simpatía; la mexicana Claudia Sheinbaum y el mandatario colombiano Gustavo Petro con 10%; además, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner con 7%; el recientemente asumido mandatario de Chile, José Antonio Kast, con 5%. Por último, en la lista figura el depuesto venezolano Nicolás Maduro con 3%.

Por el contrario, los que recogen un mayor nivel de antipatía son: Nicolás Maduro con 82%, Cristina Fernández de Kirchner 76%, Donald Trump 56%, Vladimir Putin y Jair Bolsonaro 54%, Javier Milei 47%, Lula da Silva 37%, Delcy Rodríguez 35%, Gustavo Petro 31%, Pedro Sánchez 30%, Xi Jinping 26%, Nayib Bukele y Claudia Sheinbaum 20% y José Antonio Kast 17%.

ANTIPATIA 1

De acuerdo a las preferencias políticas, los votantes del Frente Amplio expresaron una simpatía por Lula da Silva del 60% y una antipatía de 13%, Nayib Bukele una simpatía de 41% y una antipatía de 29%, Xi Jinping una simpatía de 28% y una antipatía de 20%, Vladimir Putin una simpatía de 28% y una antipatía de 46%, y Pedro Sánchez una simpatía de 23% y una antipatía de 20%.

SIMPATIA FA
SIMPATIA COALICION

Por su parte, los votantes de la Coalición Republicana expresaron una simpatía de 52% por Nayib Bukele y una antipatía de 15%, por Javier Milei una simpatía de 46% y una antipatía de 29%, una simpatía por Donald Trump de 40% y una antipatía de 37%, por Jair Bolsonaro una simpatía de 21% y una antipatía 46%, y una simpatía de 17% por Lula da Silva y una antipatía de 53%.

ANTIPATIA FA CR
Temas de la nota

Lo más visto

video
CRONOGRAMA

BPS adelanta el pago de jubilaciones y pensiones de abril a partir del 30 de marzo por Semana de Turismo
CIUDAD DE LA COSTA

Fue a denunciar que perdió el documento y terminó detenido por librar cheques sin fondos
MONTEVIDEO

Mataron a una mujer e hirieron a un adolescente en un ataque a balazos contra una casa en Flor de Maroñas
POR CUESTIONES DE SEGURIDAD

Dos empresas de ómnibus prohíben traslado en bodegas de bicicletas y monopatines con baterías de litio
MONTEVIDEO Y ÁREA METROPOLITANA

Sequía: OSE anunció reducción gradual de la presión de bombeo y refuerza la reparación de pérdidas

Te puede interesar

Niña de 11 años murió electrocutada por cables de una columna caída en su camino a la escuela
DURAZNO

Niña de 11 años murió electrocutada por cables de una columna caída en su camino a la escuela
Orsi se reunió con los intendentes de Montevideo y Canelones y presentó las opciones del plan de movilidad
EN TORRE EJECUTIVA

Orsi se reunió con los intendentes de Montevideo y Canelones y presentó las opciones del plan de movilidad
AFP
ENCUESTA

Nayib Bukele es el líder internacional que recoge mayor simpatía entre los uruguayos, según Equipos Consultores

Dejá tu comentario