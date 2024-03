Rando habló del tercer caso de dengue autóctono: "Puede ser que nos pase lo que le pasó a Argentina o Brasil"

"Es un poco una incógnita cómo se va a comportar esta situación, puede ser que nos pase lo que le pasó a Argentina o a Brasil, con un aumento de números exponencial, muy alto", dijo respecto al virus. "Esperamos que no. De repente tenemos un comportamiento un poco más como fue los años anteriores", agregó.

Con un caso autóctono, el Ministerio se refiere a que se contrajo la enfermedad en el país debido a que no hay antecedente de viaje.

"Es el primer caso autóctono en el interior del país. Si bien el primer caso que reportamos había tenido viajes al departamento de Maldonado, o sea que ahí queda un gris respecto a dónde fue el viaje", dijo Rando.

La ministra también se refirió al caso importado de zika. "Estamos en otra etapa, no confirma la circulación viral de zika. En dengue sí, el hecho de tener tres casos autóctonos confirma la circulación del virus a nivel del territorio nacional", dijo.

Respecto a la vacuna para el dengue, que en Brasil se trabaja de forma experimental, Rando respondió que en la actualidad la Organización Mundial de la Salud no lo recomienda para estados como el de Uruguay respecto al virus, pero que "eso no quiere decir que en algún momento la situación no pueda cambiar".