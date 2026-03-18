Fue a denunciar que perdió el documento y terminó detenido por librar cheques sin fondos

Un hombre fue a denunciar el extravío de su documento en Seccional de Ciudad de la Costa y resultó detenido por cheques sin fondo.

Los efectivos policiales que lo atendieron detectaron que pesaba una requisitoria en su contra por una investigación que comenzó en 2021.

El hombre de 45 años terminó condenado por librar cheques sin fondos. La denuncia fue presentada por una persona a quien el indagado le había librado "cuatro cheques diferidos que al momento de su presentación no pudieron ser pagados como consecuencia de la suspensión de su cuenta corriente y la falta de provisión de fondos suficientes".

Tras su detención, fue ante la Justicia y lo condenaron a 12 meses de libertad a prueba.