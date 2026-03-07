Vecinos se movilizan tras asesinato de adolescente por parte de su padre

Jonathan tenía 15 años, vivía con sus padres en una casa precaria en Costanera Maestra Aurelia Viera y Puntas de Soto, en Flor de Maroñas y era víctima de malos tratos constantes.

El jueves de noche su padre lo golpeó, el cuerpo tenía varios hematomas. De madrugada, el hombre no supo qué hacer con el cuerpo de su hijo y lo cruzó a la cañada que está frente a su casa.

La Policía fue alertada de la situación porque su madre y su padre lo sacaron de la cañada y algunos vecinos intentaron reanimar a Jonathan sin éxito. Cuando los efectivos llegaron, sobre las cinco de la mañana, el adolescente ya estaba fallecido y el caso se investigó como muerte dudosa, porque su cuerpo no indicaba claramente signos de violencia.

Seguí leyendo Fue formalizado como inimputable el autor del homicidio de un hombre en el puerto de Punta del Este

Pero, a las pocas horas las pericias hablaron. Jonathan sí había sufrido una muerte violenta. Su padre ya estaba en la base de Investigaciones de la Zona Operacional tres donde terminó confesando que le había pegado y que lo había cruzado a la cañada.

El caso pasó a ser un filicidio y se derivó al Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos que ayer de tarde volvió al lugar a buscar más evidencia e indicios.

El padre, un hombre de 36 años que tiene dos antecedentes penales, el último del año 2008 cuando estuvo preso por rapiña, fue puesto a disposición de la Justicia, que en las últimas horas resolvió imputarlo por un delito de homicidio agravado y reiterados delitos de violencia doméstica agravados.

El hombre fue a prisión preventiva por 180 días a la espera del juicio y la sentencia final.