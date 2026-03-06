RECIBÍ EL NEWSLETTER
HOMICIDIO Y VIOLENCIA DOMÉSTICA

Imputaron al padre del adolescente que fue encontrado muerto en una cuneta en Flor de Maroñas

El caso dio un giro en la investigación. En una primera instancia la muerte fue determinada como dudosa. El hombre fue imputado por homicidio agravado y violencia doméstica; cumplirá prisión preventiva por 180 días.

El hombre fue imputado por homicidio agravado y violencia doméstica; cumplirá prisión preventiva por 180 días mientras continúa la investigación.

El caso comenzó siendo investigado como muerte dudosa, pasó a ser catalogada como violenta y es investigada por el departamento de Homicidios.

Caso del adolescente encontrado muerto pasó a ser investigado por Homicidios; el padre está detenido

La familia del adolescente informó que sobre las 9 de la noche hubo una discusión familiar y que el padre lo puso en penitencia mirando una pared. Luego, lo dejaron jugar videojuegos en la computadora y a alrededor de las 11 de la noche se fueron a dormir todos. Según la madre, se despertó a las 3 de la madrugada, y vio que no estaba su hijo.

Agregó que salieron de la casa para buscarlo, fueron a una plaza cercana, no estaba y lo encontraron sin vida en la cuneta.

Vecinos auxiliaron con reanimación, pero no fue posible. La Policía llegó sobre las 5 de la mañana y Científica realizó pericias en el lugar.

