UTE continúa trabajando en el restablecimiento del servicio tras el ciclón extratropical: al momento hay más de 6.000 clientes sin luz

UTE actualizó a través de su Mapa Interactivo el número de clientes que continúan sin servicio de energía eléctrica debido al paso del ciclón extratropical de las últimas horas.

Al momento hay 6.612 hogares afectados entre Maldonado, Canelones y Montevideo. Son 2.442 los afectados en la capital del país, en Canelones 3.816 y en Maldonado 354.

El ente estatal señaló que las cuadrillas continúan trabajando en las zona afectadas con el fin de restablecer el servicio a la brevedad.

Seguí leyendo Casi 10.000 usuarios de UTE continúan sin energía eléctrica debido a daños por el ciclón extratropical

Desde Bomberos dijeron a Subrayado que este domingo culminó la alerta y pasaron los vientos fuertes, por lo que los llamados disminuyeron sustancialmente.

"En la noche se atendieron en el Área Metropolitana 149 intervenciones que quedaban pendientes, y ahora activos hay solo 16 eventos", precisaron.