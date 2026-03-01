Nacional VS Peñarol: el operativo de seguridad con zona de exclusión, equipo K9 y objetos prohibidos

El clásico de Apertura entre Nacional y Peñarol se juega este domingo, únicamente con público tricolor, en el Gran Parque Central.

Como cada clásico, el Ministerio del Interior preparó un operativo de seguridad que implica despliegue policial, zona de exclusión y una lista de objetos prohibidos.

Para esta tareas se dispuso la participación de 739 efectivos, entre los que están de la Guardia Republicana, equipos K9, para buscar si hay elementos prohibidos alrededor del campo de juego.

El operativo comenzó el jueves, con tareas de patrullaje entorno al Centenario, Gran Parque Central y Campeón del Siglo, además de sedes sociales y ciudades deportivas, entre otros espacios asociados a los clubes.

image

También se despliegan puntos de control en ruta, con inspecciones vehiculares, con el objetivo de realizar espirometrías, detección de armas y pirotécnia, entre otros elementos, de parciales que se dirijan al Gran Parque Central.

La zona de exclusión comienza a regir a las 15:30 horas de este domingo, con patrullajes para su debido funcionamiento, en la zona de Urquiza, Jaime Cibils, Estero Bellaco, Comandante Braga, Av. 8 de Octubre y Juan Ramón Gómez.

image

image

Habrá tres puntos de ingreso para la parcialidad de Nacional, General Urquiza y Estero Bellaco, el segundo Comandante Braga y Carlos Anaya, y un tercer punto de ingreso en las calles Juan Ramón Gómez y Jaime Cibils”, indicó el Ministerio del Interior.

El horario de apertura de puertas es a las 16:30. El partido comienza a las 19:30.

Objetos permitidos:

• Radios portátiles con pilas chicas (AA – AAA).

• Bombos, tambores o redoblantes con lonja transparente (de acuerdo a las condiciones de control y registro para el ingreso coordinadas previamente).

• Banderas de hasta 2 m x 1 m.

• Termo y mate.

• Botellas de plástico de hasta 600 ml.

• Carteras, bandoleras, mochilas, bolsos chicos y riñoneras.

• De acuerdo a las condiciones climáticas, paraguas sin punta.

Objetos prohibidos:

• Fuegos artificiales y bengalas, papel picado, serpentina o cualquier tipo de pirotecnia.

• Bebidas alcohólicas.

• Paraguas.

• Elementos que puedan resultar ofensivos.

• Objetos que puedan utilizarse como armas, causar daños, lesiones o usarse como proyectiles.

• Material racista, xenófobo, político que pueda incitar a la violencia.

• Objetos que incrementen el riesgo de incendio o sean peligrosos para la salud.