Ciudadanos de Irán salen a las calles tras información de que en los ataques murió el líder supremo Alí Jamenei

Numerosos ciudadanos de Irán tomaron las calles para celebrar con gritos y música las informaciones de que el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei , había muerto en la operación de Estados Unidos e Israel, según videos verificados por AFP .

"Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, está muerta", escribió en su red social el presidente estadounidense, Donald Trump, una aseveración no confirmada desde Teherán.

Sin embargo, videos en Telegram verificados por AFP mostraban a iraníes con música a todo volumen, celebrando, aplaudiendo y haciendo sonar las vocinas de sus vehículos.

Las celebraciones empezaron incluso antes del anuncio de Trump, cuando aparecieron otras informaciones de la muerte de Jamenei, poco después de las 23H00 locales, según varios testigos y grabaciones de audio.

Estos testigos afirmaron que se escucharon gritos de júbilo en muchas partes de Teherán y que residentes salieron a sus ventanas a aplaudir y tocar música.

En los videos compartidos en las redes sociales y verificados por la AFP se podía escuchar silbidos fuertes y prolongados, vítores y ver fuegos artificiales.

En ese momento, según las redes sociales, la gente aún no había salido en masa a las calles para celebrar.

Muchos iraníes estaban temerosos tras la mortífera represión de las protestas masivas contra el gobierno el mes pasado.

Las protestas comenzaron en diciembre, motivadas por los problemas económicos del país afectados por las sanciones, pero pronto se convirtieron en un movimiento de contestación a nivel nacional que alcanzó su punto álgido los días 8 y 9 de enero, lo que supuso uno de los mayores retos para los líderes iraníes en años.

Los disturbios provocaron una violenta represión del gobierno que provocó la muerte de miles de personas.

La organización radicada en Estados Unidos Human Rights Activists News Agency (HRANA) ha registrado más de 7.000 muertes, aunque advierte de que el número total de víctimas probablemente sea mucho mayor.

Las autoridades iraníes reconocen más de 3.000 muertes, pero atribuyen la violencia a "actos terroristas" orquestados por Estados Unidos e Israel.

FUENTE: AFP