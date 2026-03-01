Oriente Medio tiene "mucho que perder" en caso de una guerra prolongada, advierte la jefa de diplomacia de la UE

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE) advirtió este domingo que Oriente Medio "tiene mucho que perder" en caso de una guerra prolongada e instó a Irán a abstenerse de lanzar ataques indiscriminados en represalia por los bombardeos de Estados Unidos y de Israel.

"Los acontecimientos que se están desarrollando en Irán no deben conducir" a una escalada que pueda "amenazar a Oriente Medio, Europa y más allá, con consecuencias impredecibles, también en el ámbito económico", dijo Kaja Kallas, en nombre de los 27 países de la UE, tras una reunión de emergencia de ministros de Relaciones Exteriores.

Además, los dirigentes de Alemania, Francia y el Reino Unido declararon estar dispuestos a tomar medidas defensivas contra Irán para defender sus intereses y los de sus aliados en el Golfo.

Los tres países europeos se declararon "consternados por los ataques indiscriminados y desproporcionados con misiles lanzados por Irán contra países de la región, incluidos aquellos que no participaron en las operaciones militares iniciales de Estados Unidos e Israel".

"Tomaremos medidas para defender nuestros intereses y los de nuestros aliados en la región, posiblemente mediante la adopción de medidas defensivas necesarias y proporcionadas para destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones", afirmaron los países en un comunicado conjunto.

FUENTE: AFP