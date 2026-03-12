Usurpaciones de terrenos en Sauce de Portezuelo y Ocean Park: autoridades actuaron en siete situaciones

La Fiscalía y Policía de Maldonado trabajan en varios casos de usurpaciones de terrenos en Sauce de Portezuelo y Ocean Park . Hasta el momento se actuó en siete situaciones irregulares, y hay mucha preocupación entre vecinos.

Alfonso Di Paulo, presidente de la Asociación de Fomento de Sauce de Portezuelo, explicó que llegan "permanentemente quejas de lo que está pasando" y que "se ha convertido en un dolor de cabeza".

"La denuncia de los vecinos ha sido la ocupación de terrenos indiscriminada", añadió. "En cuestión de meses se meten en terrenos con maquinaria, arrasan, ponen tejido y un contador de luz".

El jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, indicó que son varias las denuncias que recibieron por estas situaciones.

"Hablamos con Fiscalía, determinamos como primera medida que Hechos Complejos, en el departamento de Defraudaciones y Estafas comenzara a trabajar directamente con el fiscal Vaz, y para empezar a profundizar en algunas actuaciones y luego le dimos directivas a la subcomisaría, de que iniciara las actuaciones en el lugar, logrando identificar varios padrones que pretendían ser usurpados y notificando el desalojo dispuesto por parte de la Fiscalía a través de la Justicia", indicó Trezza.

Detalló además que algunos "promitentes compradores presentan derechos posesorios, otros que tienen algún título que se está tratando de validar, y otros que realmente no tienen ninguna documentación, que saben que el padrón está abandonado y tratan de ocuparlo".

Las autoridades han presentado "intimaciones a través de la Fiscalía y la Justicia, para que abandonen los padrones, cosa que se ha hecho en seis o siete padrones, pero hay una investigación muy grande, en el sentido de que no queremos que se haga voz populi que pueden venir a esos balnearios y ocupar sin ninguna documentación".