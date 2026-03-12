RECIBÍ EL NEWSLETTER
ESTE JUEVES

Allanamientos en Cerro Norte terminaron con la detención de menor requerido por crimen y la incautación de droga, armas y municiones

La Policía logró detener al Mono luego de un trabajo de investigación de personal de Hechos Complejos, además incautó marihuana, pasta base, 2 pistolas, municiones y una balanza de precisión.

allanamientos-cerro-norte-policiales

La Policía llevó adelante este jueves de tarde varios allanamientos en la zona de Cerro Norte en los que detuvo a un menor de 17 años, requerido por un homicidio.

Información a la que accedió Subrayado indica que se incautó municiones, drogas (marihuana y pasta base), 2 pistolas y una balanza de precisión.

Los allanamientos se dieron en el marco del homicidio de un joven de 19 años, ocurrido el 29 de diciembre en La Paloma y Vizcaya. El joven fue acribillado a balazos y no contaba con antecedentes.

policia realiza al menos diez allanamientos simultaneos en malvin norte y union; fuerzas especiales trabajan en la zona
Seguí leyendo

Policía realiza al menos diez allanamientos simultáneos en Malvín Norte y Unión; fuerzas especiales trabajan en la zona

Personal de Hechos Complejos investigó el crimen y este jueves logró detener al Mono.

Trabajó personal del Departamento de Homicidios, de la Dirección General de Operaciones Especiales, blindados de la Guardia Republicana y perros del K9.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/2032205929827971397&partner=&hide_thread=false

Temas de la nota

Lo más visto

video
AGRESOR FUE CONDENADO

Padre de uno de los adolescentes acosados por un hombre en un ómnibus fue el que detuvo la unidad y llamó al 911: su relato
PROSECRETARIO DE PRESIDENCIA

Jorge Díaz dijo que el gobierno hizo una "modificación de impuestos" y reconoció que cambio al Fonasa "puede golpear"
15 DE MARZO-HORA 18.00

Subastan vestuario artístico de Carlos Perciavalle: "Me cuesta caminar, se acabó que suba a un escenario a divertirlos"
activos

Justicia ordenó liquidar la herencia de Gustavo Basso, uno de los socios fundadores de Conexión Ganadera
PUNTA GORDA

Choque en cadena de tres vehículos en avenida Italia; una camioneta terminó arriba de un auto

Te puede interesar

Evaluación de la gestión del presidente Yamandú Orsi: 33% aprueba y 40% desaprueba video
ENCUESTA EQUIPOS CONSULTORES

Evaluación de la gestión del presidente Yamandú Orsi: 33% aprueba y 40% desaprueba
Allanamientos en Cerro Norte terminaron con la detención de menor requerido por crimen y la incautación de droga, armas y municiones
ESTE JUEVES

Allanamientos en Cerro Norte terminaron con la detención de menor requerido por crimen y la incautación de droga, armas y municiones
Nueva ola de calor comienza este viernes y se extiende hasta el jueves; la máxima llegará a los 31° en la zona costera
PRONÓSTICO NUBEL CISNEROS

Nueva ola de calor comienza este viernes y se extiende hasta el jueves; la máxima llegará a los 31° en la zona costera

Dejá tu comentario