La Policía llevó adelante este jueves de tarde varios allanamientos en la zona de Cerro Norte en los que detuvo a un menor de 17 años, requerido por un homicidio.
Allanamientos en Cerro Norte terminaron con la detención de menor requerido por crimen y la incautación de droga, armas y municiones
La Policía logró detener al Mono luego de un trabajo de investigación de personal de Hechos Complejos, además incautó marihuana, pasta base, 2 pistolas, municiones y una balanza de precisión.
Los allanamientos se dieron en el marco del homicidio de un joven de 19 años, ocurrido el 29 de diciembre en La Paloma y Vizcaya. El joven fue acribillado a balazos y no contaba con antecedentes.
Personal de Hechos Complejos investigó el crimen y este jueves logró detener al Mono.
Trabajó personal del Departamento de Homicidios, de la Dirección General de Operaciones Especiales, blindados de la Guardia Republicana y perros del K9.
