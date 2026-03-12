Allanamientos en Cerro Norte terminaron con la detención de menor requerido por crimen y la incautación de droga, armas y municiones

La Policía llevó adelante este jueves de tarde varios allanamientos en la zona de Cerro Norte en los que detuvo a un menor de 17 años, requerido por un homicidio.

Información a la que accedió Subrayado indica que se incautó municiones, drogas (marihuana y pasta base), 2 pistolas y una balanza de precisión.

Los allanamientos se dieron en el marco del homicidio de un joven de 19 años, ocurrido el 29 de diciembre en La Paloma y Vizcaya. El joven fue acribillado a balazos y no contaba con antecedentes.

Personal de Hechos Complejos investigó el crimen y este jueves logró detener al Mono. Trabajó personal del Departamento de Homicidios, de la Dirección General de Operaciones Especiales, blindados de la Guardia Republicana y perros del K9. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/2032205929827971397&partner=&hide_thread=false Allanamientos en Cerro Norte: un menor de 17 años detenido por homicidio y la incautación de 2 pistolas, municiones y droga. Los detalles con @Guillelorenzo20 pic.twitter.com/AYreaDtnlc — Subrayado (@Subrayado) March 12, 2026

