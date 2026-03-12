Un ciclista fue atropellado por un auto sin matrícula en Flor de Maroñas. El conductor huyó tras el siniestro y es intensamente buscado por la Policía.
Chocó a un ciclista con un auto sin matrícula, se dio a la fuga con maniobras imprudentes y abandonó el vehículo
El ciclista fue trasladado con fractura en una de sus piernas hasta el Hospital Pasteur. La Policía busca al responsable del siniestro.
La víctima del siniestro es un hombre de 40 años, que sufrió fractura en su pierna izquierda y fue trasladado al Hospital Pasteur.
El conductor del auto iba en sentido contrario al ciclista, lo embistió y continuó haciendo maniobras imprudentes, según información primaria. Ese hecho ocurrió en Virrey Elio y Besa Luego dejó el vehículo en Juan Jacobo Rousseau y Besares, y desde allí huyó a pie.
