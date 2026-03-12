RECIBÍ EL NEWSLETTER
FLOR DE MAROÑAS

Chocó a un ciclista con un auto sin matrícula, se dio a la fuga con maniobras imprudentes y abandonó el vehículo

El ciclista fue trasladado con fractura en una de sus piernas hasta el Hospital Pasteur. La Policía busca al responsable del siniestro.

siniestro-flor-de-maroñas-fuga-auto

Un ciclista fue atropellado por un auto sin matrícula en Flor de Maroñas. El conductor huyó tras el siniestro y es intensamente buscado por la Policía.

La víctima del siniestro es un hombre de 40 años, que sufrió fractura en su pierna izquierda y fue trasladado al Hospital Pasteur.

El conductor del auto iba en sentido contrario al ciclista, lo embistió y continuó haciendo maniobras imprudentes, según información primaria. Ese hecho ocurrió en Virrey Elio y Besa Luego dejó el vehículo en Juan Jacobo Rousseau y Besares, y desde allí huyó a pie.

