orsi en china

Uruguay y China firmaron otros 20 acuerdos de cooperación académica, científica y tecnológica

Los acuerdos son de complementación y cooperación entre universidades de Uruguay y China. También sobre temas de agua y seguridad alimentaria, explicó el canciller Lubetkin.

El presidente de Uruguay Yamandú Orsi habló ante estudiantes y docentes de la universidad en China. Foto: Presidencia.

El martes Orsi realizó una ofrenda floral en nombre de Uruguay en el Monumento a los Héroes Nacionales. Foto. Presidencia.

Tras la firma de 10 acuerdos comerciales y de cooperación política firmados el martes tras la reunión entre el presidente Yamandú Orsi y Xi Jinping, este miércoles se firmaron otros 20 acuerdos de complementación entre universidades de Uruguay y China, con el objetivo de intercambiar conocimientos y cooperación en materia académica, innovación, desarrollo científico y tecnológico.

“Son 20 nuevos acuerdos firmados en las áreas científica, cultural, académica, tecnológica y genética”, explicó el canciller Mario Lubetkin.

“También hay acuerdos sobre cooperación en temas del agua, en complementación entre universidades uruguayas y chinas, cooperación en el arte o en la seguridad alimentaria”, dijo el ministro que acompaña al presidente Orsi en su misión oficial a China.

Foto: AFP. Puerto de Shanghái, China.
“La presencia para la firma de esos acuerdos de miembros del gobierno, de rectores de universidades públicas junto a intendentes de partidos del gobierno y la oposición, a numerosos empresarios privados, líderes sindicales, y directores de institutos de investigación, expresan una presencia potente de Uruguay en esta importante visita del presidente Orsi a uno de los principales países del mundo”, concluyó Lubetkin.

La agenda del miércoles.

Este miércoles el presidente Orsi visitó la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing (BFSU), y tras mantener una breve audiencia con autoridades académicas, brindó un discurso ante estudiantes y docentes.

Luego, al mediodía, Orsi y la delegación uruguaya visitaron el Complejo Deportivo N° 15 de Baiguoyuan, en Beijing.

Más tarde se firmaron los acuerdos científico y académicos citados y de tarde la delegación uruguaya partió en tren hacia la ciudad de Shanghái, donde el jueves continúa la misión oficial.

