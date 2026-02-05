El presidente Yamandú Orsi continúa su misión oficial en China y este jueves se encuentra en Shanghái, la última ciudad que visita antes de su regreso a Uruguay. El mandatario estaba en Beijing y a las cinco de la tarde del miércoles, hora uruguaya, viajó hacia Shanghái, donde se encuentra actualmente.
Orsi visita Shanghái, la última ciudad china antes de retornar a Uruguay
El presidente viajó en tren 1.300 kilómetros, desde Beijing a Shanghái, y este jueves cumple una agenda de actividades junto a delegaciones oficiales y empresariales.
Entre Beijing y Shanghái hay unos 1.300 kilómetros de distancia, trayecto que puede realizarse en un tiempo estimado de entre cuatro horas y media y seis, dependiendo del tren utilizado.
Orsi realiza a las nueve de la mañana —hora de Uruguay— una visita al puerto de Shanghái, en una actividad de la que participan delegaciones oficiales y empresariales. Más adelante, en un horario aún a confirmar, está prevista una audiencia con autoridades del Gobierno de Shanghái, con la participación de una delegación oficial reducida.
Orsi visitó la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing y recordó la figura de José Mujica
La jornada culmina a las 19:00 con una actividad en el río Huangpu, de la que formarán parte delegaciones oficiales y empresariales.
Este viernes, la agenda del presidente Yamandú Orsi en Shanghái incluye varias actividades oficiales y de promoción económica. En la mañana, a las 9:30, se desarrollará una actividad en la Universidad Tongji con autoridades académicas y especialistas, de la que participarán integrantes de la delegación oficial, el Congreso de Intendentes y el área de Ciencia y Tecnología; el presidente no estará presente en esa instancia. Al mediodía, Orsi compartirá un almuerzo con la Unión de Exportadores.
Por la tarde, entre las 16:00 y las 18:00, el presidente participará en un seminario de promoción comercial e inversiones, organizado por Uruguay XXI junto al Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional. Orsi tendrá a su cargo las palabras de apertura y estarán presentes delegaciones oficial y empresarial. A las 17:15 está prevista una declaración de prensa y, a las 19:00, una recepción en honor al presidente, con participación de autoridades, empresarios y uruguayos residentes en China.
En cuanto al cronograma de la gira, el sábado está prevista la partida del presidente y la delegación oficial desde Shanghái, desde donde retornarán a Uruguay.
China tiene 11 horas de diferencia con Uruguay.
