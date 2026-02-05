El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes que afecta a distintas zonas del país. La actualización será a las 17:00.
Advertencia amarilla de Inumet por tormentas puntualmente fuertes en varias localidades del este
El Instituto Uruguayo de Meteorología advirtió por tormentas puntualmente fuertes. Mirá el detalle.
Según el organismo, una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable afecta el país y genera tormentas, algunas de ellas puntualmente fuertes. En las zonas donde se desarrollen estas tormentas se podrá registrar intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.
Inumet indicó que continuará monitoreando la situación y que informará ante eventuales cambios.
Meteorología emitió una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para 3 departamentos
Advertencia amarilla.
Las localidades comprendidas en la advertencia son las siguientes.
Cerro Largo: Lago Merín y Plácido Rosas.
Lavalleja: 19 de Junio y José Pedro Varela.
Rocha: 18 de Julio, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Capacho, Cebollati, Chuy, La Coronilla, La Esmeralda, Lascano, Palmares de la Coronilla, Puimayen, Punta del Diablo y San Luis al Medio.
Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Ejido de Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Mendizábal, Rincón, Treinta y Tres, Vergara y Villa Sara.
Dejá tu comentario