Pronóstico

Advertencia amarilla de Inumet por tormentas puntualmente fuertes en varias localidades del este

El Instituto Uruguayo de Meteorología advirtió por tormentas puntualmente fuertes. Mirá el detalle.

lluvia-tormenta-rocha.jpg

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes que afecta a distintas zonas del país. La actualización será a las 17:00.

Según el organismo, una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable afecta el país y genera tormentas, algunas de ellas puntualmente fuertes. En las zonas donde se desarrollen estas tormentas se podrá registrar intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

Inumet indicó que continuará monitoreando la situación y que informará ante eventuales cambios.

meteorologia emitio una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para 3 departamentos
image

Advertencia amarilla.

Las localidades comprendidas en la advertencia son las siguientes.

Cerro Largo: Lago Merín y Plácido Rosas.

Lavalleja: 19 de Junio y José Pedro Varela.

Rocha: 18 de Julio, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Capacho, Cebollati, Chuy, La Coronilla, La Esmeralda, Lascano, Palmares de la Coronilla, Puimayen, Punta del Diablo y San Luis al Medio.

Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Ejido de Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Mendizábal, Rincón, Treinta y Tres, Vergara y Villa Sara.

