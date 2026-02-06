Mejora rápido el tiempo este viernes: se despeja el cielo y disminuye la humedad

Foto: Canal 10. Parque Batlle, Montevideo.

Este viernes 6 de febrero la mañana comenzó inestable, con mucha nubosidad y persistencia de algunas lluvias aisladas, según indicó el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros. Con el correr de las horas el tiempo mejora rápidamente, con disminución de la nubosidad y de la humedad.

En su pronóstico añadió que durante la tarde se mantendrá cálido a caluroso, con cielo parcialmente nublado, mientras que en la noche se prevén condiciones más frescas, agregó.

Cisneros señala que las temperaturas se mantienen elevadas en gran parte del país, con máximas generales que oscilarán entre los 28 °C y los 36 °C, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 14 °C y los 18 °C.

En el sur, en tanto, se esperan máximas cercanas a los 30 °C y mínimas de 16 °C. Mirá el detalle. NORTE:

MÁX.: 36 °C

MÍN.: 16 °C SUR:

MÁX.: 30 °C

MÍN.: 16 °C ESTE:

MÁX.: 30 °C

MÍN.: 14 °C OESTE:

MÁX.: 34 °C

MÍN.: 16 °C ÁREA METROPOLITANA:

MÁX.: 28 °C

MÍN.: 18 °C Para el sábado, Cisneros prevé un comienzo de jornada fresco, con algunas nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. En la tarde se mantendrá el tiempo estable con ambiente cálido a caluroso y buena presencia de sol, mientras que la noche presentará temperaturas agradables.

