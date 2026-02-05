RECIBÍ EL NEWSLETTER
ALREDEDOR DEL MEDIODÍA

AEBU convoca a un paro parcial con movilización este viernes que afectará la actividad en los bancos públicos

En el BROU, el BSE y el BHU comenzará a partir de las 11:30 horas y en el BCU desde el mediodía. El horario de finalización se informará en la movilización al MTSS.

focouy aebu sindicato bancarios bancos.jpg

Los trabajadores de la banca pública de AEBU realizarán un paro parcial con movilización hacia el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que comenzará alrededor del mediodía y afectará distintas dependencias del Banco República (BROU), Banco de Seguros (BSE), Banco Central (BCU) y Banco Hipotecario (BHU).

En el BROU, el paro se iniciará a las 11:30 horas y alcanzará a algunas sucursales, mientras que otras continuarán funcionando con normalidad.

En el BSE y el BHU, la medida también comenzará a las 11:30 en sus casas centrales.

sunca insiste en fiscalia especializada, mas inspecciones y sanciones a empresas tras primer accidente fatal del ano
Seguí leyendo

Sunca insiste en fiscalía especializada, más inspecciones y sanciones a empresas tras primer accidente fatal del año

Por otro lado, en el BCU el paro está previsto a partir de las 12 horas.

El horario de finalización del paro será informado en la movilización en el MTSS.

PARO-AEBU
Temas de la nota

Lo más visto

video
TODOS EXTRANJEROS

Nueve de los 11 detenidos por el túnel en Ciudad Vieja vivían desde diciembre en casa alquilada en El Pinar
PABLO CASÁS

"No es que sea una organización que todos tenían relaciones entre ellos", afirmó abogado de detenidos por el túnel
HISTORIA

Montevideo subterráneo: qué hay debajo del asfalto, historia de las alcantarillas y túneles en la ciudad
túnel de 400 mts

El túnel de Ciudad Vieja por dentro: las imágenes de la excavación y el pasadizo subterráneo
TARJETAS DE CRÉDITO CLONADAS

Operación Espejismo: un condenado y cuatro imputados por estafas a hoteles de Punta del Este

Te puede interesar

Yamandú Orsi dará un mensaje ante la Asamblea General al cumplirse el primer año de gestión de gobierno
EL 1 O 2 DE MARZO

Yamandú Orsi dará un mensaje ante la Asamblea General al cumplirse el primer año de gestión de gobierno
Qué se sabe hasta el momento del intento de robo a un banco que llevó a delincuentes a excavar un túnel en Ciudad Vieja video
REPASO DE LOS HECHOS

Qué se sabe hasta el momento del intento de robo a un banco que llevó a delincuentes a excavar un túnel en Ciudad Vieja
Por dentro: la casa de El Pinar donde vivían delincuentes que cavaron túnel en Ciudad Vieja video
IMÁGENES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

Por dentro: la casa de El Pinar donde vivían delincuentes que cavaron túnel en Ciudad Vieja

Dejá tu comentario