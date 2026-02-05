Los trabajadores de la banca pública de AEBU realizarán un paro parcial con movilización hacia el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que comenzará alrededor del mediodía y afectará distintas dependencias del Banco República (BROU), Banco de Seguros (BSE), Banco Central (BCU) y Banco Hipotecario (BHU).
AEBU convoca a un paro parcial con movilización este viernes que afectará la actividad en los bancos públicos
En el BROU, el BSE y el BHU comenzará a partir de las 11:30 horas y en el BCU desde el mediodía. El horario de finalización se informará en la movilización al MTSS.
En el BROU, el paro se iniciará a las 11:30 horas y alcanzará a algunas sucursales, mientras que otras continuarán funcionando con normalidad.
En el BSE y el BHU, la medida también comenzará a las 11:30 en sus casas centrales.
Seguí leyendo
Sunca insiste en fiscalía especializada, más inspecciones y sanciones a empresas tras primer accidente fatal del año
Por otro lado, en el BCU el paro está previsto a partir de las 12 horas.
El horario de finalización del paro será informado en la movilización en el MTSS.
Lo más visto
TODOS EXTRANJEROS
Nueve de los 11 detenidos por el túnel en Ciudad Vieja vivían desde diciembre en casa alquilada en El Pinar
PABLO CASÁS
"No es que sea una organización que todos tenían relaciones entre ellos", afirmó abogado de detenidos por el túnel
HISTORIA
Montevideo subterráneo: qué hay debajo del asfalto, historia de las alcantarillas y túneles en la ciudad
túnel de 400 mts
El túnel de Ciudad Vieja por dentro: las imágenes de la excavación y el pasadizo subterráneo
TARJETAS DE CRÉDITO CLONADAS
Dejá tu comentario