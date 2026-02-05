AEBU convoca a un paro parcial con movilización este viernes que afectará la actividad en los bancos públicos

Los trabajadores de la banca pública de AEBU realizarán un paro parcial con movilización hacia el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que comenzará alrededor del mediodía y afectará distintas dependencias del Banco República (BROU), Banco de Seguros (BSE), Banco Central (BCU) y Banco Hipotecario (BHU).

En el BROU, el paro se iniciará a las 11:30 horas y alcanzará a algunas sucursales, mientras que otras continuarán funcionando con normalidad.

En el BSE y el BHU, la medida también comenzará a las 11:30 en sus casas centrales.

Por otro lado, en el BCU el paro está previsto a partir de las 12 horas.

El horario de finalización del paro será informado en la movilización en el MTSS.