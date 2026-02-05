Nuevo accidente laboral en Montevideo: hombre que limpiaba el tanque de un edificio cayó y murió

Dos accidentes laborales fatales se registraron este miércoles en Montevideo : uno en la mañana, en Punta Carretas , y otro en la tarde en la zona céntrica, sobre Avenida del Libertador. Así lo informó el ministro de Trabajo, Juan Castillo, quien lamentó lo ocurrido y expresó su solidaridad.

“Siempre te impacta, cada pérdida de vida humana en el trabajo nos golpea fuertemente”, expresó el jerarca este jueves en declaraciones al programa Arriba gente de Canal 10.

Sobre el segundo accidente , ocurrido en Avenida del Libertador, Castillo indicó que un operario realizaba tareas de limpieza de un tanque en un edificio cuando cayó al vacío. Señaló que la información disponible aún es escasa y que las autoridades policiales y del Ministerio de Trabajo permanecieron en el lugar hasta la tarde noche.

Más temprano, en la mañana, un obrero de 24 años cayó por el ducto de un ascensor en un edificio en construcción en Punta Carretas. “Aparentemente no tenía cinturón de seguridad ni había vallas hacia el ducto”, señaló el ministro.

En consecuencia de ese accidente laboral, el Sunca convocó a un paro parcial nacional por duelo de 9 a 13 horas. Desde el sindicato cuestionaron las condiciones de trabajo en la obra de Punta Carretas y señalaron que la organización de las tareas terminó con la vida del trabajador.

Además de expresar su solidaridad con la familia y amigos, el Sunca aclaró que en las obras con horarios desfasados la aplicación del paro queda a criterio de cada asamblea. También reiteró su pedido de un diálogo nacional sobre seguridad y salud laboral, reclamó presupuesto para una fiscalía especializada en accidentes laborales y anunció una campaña nacional de sensibilización.