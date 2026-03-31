Uruguay se mantiene 0 a 0 contra Argelia: está corriendo el segundo tiempo en Turín

La alternativa de Uruguay. Foto: tomada de la cuenta de Federico Valverde en X.

La selección uruguaya está jugando contra Argelia en el último partido amistoso de la doble fecha FIFA , como preparación para el Mundial 2026.

El partido se mantuvo 0 a 0 hasta los 45 minutos, a los que el árbitro sumó 60 segundos más. En ese tiempo hubo tarjeta amarilla para Agustín Cannobio y para dos argelinos, Rafik Belghali y Ramy Bensebaini.

La Celeste, que hoy juega de azul estrenando la nueva camiseta de alternativa, salió a la cancha con cambios en comparación con el partido de la semana pasada ante Inglaterra en Wembley, que terminó 1 a 1.

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Juegan: Rochet, Varela, Araujo, Giménez, Olivera, Valverde, Ugarte, De Arrascaeta, Canobbio, Viñas y Araújo.

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El partido comenzó pasados seis minutos de las 15:30 (hora uruguaya) en el estadio de la Juventus, y el rival llega tras derrotar 7-0 a Guatemala.

Marcelo Bielsa hizo cambios en la defensa por la baja de Joaquín Piqueréz, que se pierde el mundial por rotura de ligamentos en un tobillo.

El Mundial 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá. Faltan 72 días para su comienzo.

En el Mundial, Uruguay debutará ante Arabia Saudita el 15 de junio a las 19:00 (hora uruguaya) en el Hard Rock Stadium de Miami. Luego jugará ante Cabo Verde el 21 de junio, también a las 19:00 en el mismo escenario, y cerrará el grupo frente a España el 26 de junio a las 21:00 en el Estadio Akron de Guadalajara.