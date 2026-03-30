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LE ROBARON EL AUTO Y EL CELULAR

"Bajate o te mato": conductor que fue rapiñado en Shangrilá asegura que "la Policía no quiso actuar"

El hecho ocurrió en la noche de este domingo en las calles San Francisco y Arcoiris, frente a un complejo deportivo. Los delincuentes se llevaron el auto y el celular.

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Delincuentes robaron el auto a un hombre este domingo sobre la hora 21.00, en las calles San Francisco y Arcoiris, en Shangrilá.

El damnificado dijo a Subrayado que le apuntaron con un arma de fuego y les pidió que no lo mataran.

El conductor frenó para mandar un mensaje cuando vio que individuos que pasaron en un vehículo y se detuvieron para atacarlo.

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Información a la que accedió Subrayado indica que el hombre fue sacado a la fuerza del auto a punta de revólver. Le dijeron que se quedara quieto porque si no le iban a dar un tiro y que les entregara el coche si no iban a matarlo.

"Yo estaba estacionado mandando un par de mensajes, había gente jugando al fútbol y de la nada aparecen dos sujetos, me apuntan en la cara con arma de fuego, me dicen bajate o te mato y, como se llega a ver en el video me sacan a la fuerza, me tiran al piso, me pegan un rodillazo en el tórax. Después de eso me empiezan a robar todo lo que tenía arriba: celular, llaves del auto; por suerte no tenía la billetera", contó a Subrayado.

Y agregó: "Mientras le decía que no la tenía, la otra persona le decía que me disparara. No era un tema de resistencia, era de que no tenía la billetera".

Los delincuentes se llevaron el vehículo y el celular del conductor. El hombre salió corriendo y dio con una pizzería donde hizo la denuncia, pero dijo que hubo poca voluntad por parte de la Policía.

"De la Policía me dijeron que en 30 minutos iban a llegar, no llegaron nunca. Tuve que ir a la seccional 18, me empezaron a hacer preguntas no relevantes sobre el caso. Yo tenía en vivo en todo momento dónde estaba la ubicación del celular y del auto y la Policía no quiso actuar frente a eso", señaló.

Y añadió: "Por suerte estoy acá. La realidad es que uno me quería dar un tiro. Le pedí por favor que me dejara con vida y acá estoy para contarlo".

El hecho quedó registrado en las cámaras de un complejo deportivo, frente a donde ocurrió la rapiña.

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