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BELSO RODRÍGUEZ

Florida: vocero de Policía Caminera dijo que hay "indicios de una alta velocidad de desplazamiento" en el choque con cuatro fallecidos

El vocero de Policía Caminera, que fue al lugar del choque en Florida donde murieron dos niños y sus padres, dijo que “fue un colisión de suma violencia”. “Un verdadera tragedia”.

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El vocero de Policía Caminera Belso Rodríguez aseguró que en el choque que dejó cuatro fallecidos en Florida, dos niños de 2 y 9 años, y sus padres de 28 y 32, hay “indicios de una alta velocidad de desplazamiento”.

El jerarca policial se refiere de esta forma a la camioneta que chocó de atrás al auto en el que viajaba la familia, en el kilómetro 19 de la ruta 56.

“Lo que sí quedó demostrado es que fue un colisión de suma violencia”, dijo Rodríguez en lugar del accidente a Subrayado, y agregó: “Lo que es la violencia del impacto y la deformación del vehículo más liviano, en este caso el automóvil, bueno, podría dar indicios sí de una alta velocidad de desplazamiento, pero eso es ya para el peritaje de Policía Científica”.

Crédito: Envato. Imagen ilustrativa.
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“Fue una verdadera tragedia la que se vivió en la noche de hoy”, comentó, y aseguró que el estado de la ruta en ese tramo “es excelente” y que no había ni lluvia ni niebla.

El factor humano

El vocero de Caminera apuntó a la responsabilidad de las personas como causa, casi siempre, de los siniestros de tránsito.

"Luchamos contra un enemigo muy peligroso que somos nosotros mismos", dijo Belso Rodríguez:

BELSO RODRIGUEZ FACTOR HUMANO

Así quedó el auto en el que viajaba la familia fallecida, producto del fuerte impacto de atrás, (foto: Policía Caminera).

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