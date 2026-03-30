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OTRO ADULTO SUFRIÓ LESIONES MUY GRAVES

Siniestro de tránsito en Florida: murieron cuatro personas de una familia; dos niños de 2 y 9 años, y sus padres

El siniestro de tránsito fatal ocurrido en la noche del lunes en el kilómetro 19 de la ruta 56 de Florida. Una camioneta chocó de atrás al auto donde viajaba la familia con dos niños.

El auto donde iba la familia, en el siniestro de tránsito de Florida. Foto: Emilio Rodríguez, Subrayado.

El auto donde iba la familia, en el siniestro de tránsito de Florida. Foto: Emilio Rodríguez, Subrayado.

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Policía Caminera 

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Un siniestro de tránsito por alcance, de atrás, dejó cuatro personas de una familia fallecidas, entre ellas un niño de 2 años y una niña 9 años, y dos adultos, una mujer de 28 años y un hombre de 32. Ocurrió en la noche del lunes en el kilómetro 19 de la ruta 56 de Florida.

Según el informe de Policía Caminera, todos resultaron despedidos del vehículo. Un quinto ocupante de 42 años presentó lesiones "de extrema gravedad", dice el informe, y fue trasladado de urgencia a un centro de salud.

"La violenta colisión se produce entre dos vehículos que circulaban en el mismo sentido de este a oeste. Una camioneta pick up que circulaba con un único ocupante impacta la parte trasera del automóvil en el que viajaban cinco pasajeros", describe Caminera.

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Según el informe de la Policía, "el conductor de la camioneta resulta ileso", y el examen de alcohol en sangre dio cero. Luego del impacto la camioneta continúa su desplazamiento fuera de la ruta, derriba un alambrado e ingresa a un campo con un recorrido de 300 metros, agrega el informe oficial desde el lugar del accidente.

Nota: Un primer informe de Policía Caminera, en la noche del lunes, daba cuenta de cinco fallecidos. Un segundo informe, en la madrugada de este martes, corrige la cifra de fallecidos a cuatro, con una quinta personas herida de gravedad.

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