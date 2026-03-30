Siniestro de tránsito en Florida: murieron cuatro personas de una familia; dos niños de 2 y 9 años, y sus padres

El auto donde iba la familia, en el siniestro de tránsito de Florida. Foto: Emilio Rodríguez, Subrayado.

Un siniestro de tránsito por alcance, de atrás, dejó cuatro personas de una familia fallecidas, entre ellas un niño de 2 años y una niña 9 años, y dos adultos, una mujer de 28 años y un hombre de 32. Ocurrió en la noche del lunes en el kilómetro 19 de la ruta 56 de Florida .

Según el informe de Policía Caminera, todos resultaron despedidos del vehículo. Un quinto ocupante de 42 años presentó lesiones "de extrema gravedad", dice el informe, y fue trasladado de urgencia a un centro de salud.

"La violenta colisión se produce entre dos vehículos que circulaban en el mismo sentido de este a oeste. Una camioneta pick up que circulaba con un único ocupante impacta la parte trasera del automóvil en el que viajaban cinco pasajeros", describe Caminera.

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Según el informe de la Policía, "el conductor de la camioneta resulta ileso", y el examen de alcohol en sangre dio cero. Luego del impacto la camioneta continúa su desplazamiento fuera de la ruta, derriba un alambrado e ingresa a un campo con un recorrido de 300 metros, agrega el informe oficial desde el lugar del accidente.

Nota: Un primer informe de Policía Caminera, en la noche del lunes, daba cuenta de cinco fallecidos. Un segundo informe, en la madrugada de este martes, corrige la cifra de fallecidos a cuatro, con una quinta personas herida de gravedad.