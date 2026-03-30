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Amistoso internacional

La selección uruguaya viajó a Italia donde jugará este martes ante Argelia

Uruguay viene de empatar 1-1 con Inglaterra mientras que Argelia le ganó 7-0 a Guatemala.

Fotos: @Uruguay en X.&nbsp;

Fotos: @Uruguay en X. 

La selección uruguaya viajó desde Londres a Turín este lunes, en un vuelo de dos horas, para enfrentar el martes a Argelia.

El amistoso internacional se jugará a las 15:30 (hora uruguaya) en el Allianz Stadium. Uruguay llega tras el empate 1-1 ante Inglaterra en Wembley, mientras que el rival viene de golear 7-0 a Guatemala.

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Para este encuentro, la selección tiene la baja de Joaquín Piquerez. El lateral sufrió una rotura de ligamentos en el tobillo derecho y será operado, según informó Palmeiras tras realizarle estudios.

Foto: AFP. Joaquín Piquerez lesionado en el partido de Uruguay ante Inglaterra.
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Piquerez se pierde el Mundial: sufrió rotura de ligamentos en el tobillo

La intervención será este martes y la recuperación demandará al menos cuatro meses, por lo que se perderá el Mundial, según indicaron a Subrayado fuentes cercanas al jugador.

La Copa del Mundo se disputará del 11 de junio al 19 de julio, y restan 73 días para su comienzo.

En el Mundial, Uruguay debutará ante Arabia Saudita el 15 de junio a las 19:00 (hora uruguaya) en el Hard Rock Stadium de Miami. Luego jugará ante Cabo Verde el 21 de junio, también a las 19:00 en el mismo escenario, y cerrará el grupo frente a España el 26 de junio a las 21:00 en el Estadio Akron de Guadalajara.

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