Advertencia amarilla: Inumet pronostica tormentas fuertes y lluvias abundantes al norte del río Negro

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió una advertencia amarilla para gran parte del país al norte del río Negro , en la tarde de este lunes. Se actualizará a la hora 16:00.

El organismo señaló que el fenómeno es generado por una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable. Se prevén tormentas, algunas puntualmente fuertes.

“Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios”, agregó.

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Advertencia amarilla.

Mirá las localidades y departamentos afectados.

Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Javier de Viana, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira, Tomás Gomensoro y Topador.

Cerro Largo: Isidoro Noblía.

Paysandú: Beisso, Guayabos, Guichón, Merinos y Tambores.

Río Negro: Paso de los Mellizos y Sarandí de Navarro.

Rivera: todo el departamento.

Salto: Arapey, Biassini, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia Itapebí, Fernández, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Sarandí de Arapey, Saucedo y Termas del Arapey.

Tacuarembó: todo el departamento.