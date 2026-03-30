El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia amarilla para gran parte del país al norte del río Negro, en la tarde de este lunes. Se actualizará a la hora 16:00.
Advertencia amarilla: Inumet pronostica tormentas fuertes y lluvias abundantes al norte del río Negro
Inumet emitió la advertencia por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes. Mirá la zona afectada.
El organismo señaló que el fenómeno es generado por una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable. Se prevén tormentas, algunas puntualmente fuertes.
“Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios”, agregó.
Hubo tres días con mucha lluvia en el sur del país y acumulados diarios de 100 mm y aún más en varias zonas
Advertencia amarilla.
Mirá las localidades y departamentos afectados.
Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Javier de Viana, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira, Tomás Gomensoro y Topador.
Cerro Largo: Isidoro Noblía.
Paysandú: Beisso, Guayabos, Guichón, Merinos y Tambores.
Río Negro: Paso de los Mellizos y Sarandí de Navarro.
Rivera: todo el departamento.
Salto: Arapey, Biassini, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia Itapebí, Fernández, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Sarandí de Arapey, Saucedo y Termas del Arapey.
Tacuarembó: todo el departamento.
Dejá tu comentario