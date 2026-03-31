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PABLO FERRERI

Presidente de OSE dijo que las lluvias "han sido un alivio" pero que la "emergencia hídrica" continúa

“Estas lluvias de los últimos días han sido un alivio importante”, dijo Pablo Ferreri, presidente de OSE, pero agregó: “Seguimos bajo el esquema de emergencia hídrica, no vamos a aflojar en nada las medidas”.

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El presidente de OSE Pablo Ferreri aseguró que las lluvias del fin de semana trajeron “un alivio” para el agro que sufre una importante sequía desde hace varios meses, pero adelantó que siguen trabajando “bajo el esquema de emergencia hídrica”, y remató: “no vamos a aflojar en nada las medidas”.

Se refiere a las medidas que anunció OSE semanas atrás para hacer frente a la escasez de agua en la cuenca del río Santa Lucía, principal fuente de agua para abastecer a Montevideo y toda la zona metropolitana.

Esas medidas son, por un lado, la reducción de la presión de agua que se distribuye, y el pedido expreso a la población de que no utilice el agua para nada que no sea esencial. Esto es, no regar ni lavar autos o veredas, por ejemplo.

Ferreri recorrió este martes las obras que realiza OSE en Minas para mejorar el suministro de agua potable:

OSE MINAS

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