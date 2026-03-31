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Amistoso internacional

Uruguay empató sin goles con Argelia en el amistoso preparatorio para el Mundial 2026

La Celeste, que hoy jugó de azul, tuvo su último partido amistoso en esta doble fecha.

Foto: AFP

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Foto: @Uruguay en X.

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La alternativa de Uruguay. Foto: tomada de la cuenta de Federico Valverde en X.

La alternativa de Uruguay. Foto: tomada de la cuenta de Federico Valverde en X.

Uruguay y Argelia empataron 0-0 en un duelo amistoso disputado este martes en la ciudad italiana de Turín que reafirmó la crisis de gol que vive la Celeste, a poco más de dos meses de su debut en la Copa del Mundo de Norteamérica.

Los dirigidos por el argentino Marcelo Bielsa fueron más ambiciosos en ofensiva ante un equipo argelino que jugó un encuentro correcto en defensa.

Pero una vez más el gol fue esquivo para un Uruguay que el viernes pasado aprovechó un agónico gol de penal de Federico Valverde para empatar 1-1 ante Inglaterra en Wembley.

Fotos: @Uruguay en X. 
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La selección uruguaya viajó a Italia donde jugará este martes ante Argelia

En el último cotejo de la Celeste antes de que Bielsa revele la lista definitiva de c

onvocados para el Mundial (11 de junio-19 de julio), el delantero Darwin Núñez ingresó a los 68 minutos y extendió su sequía goleadora con los charrúas.

El partido comenzó pasados seis minutos de las 15:30 (hora uruguaya) en el estadio de la Juventus, y el rival llega tras derrotar 7-0 a Guatemala.

Marcelo Bielsa hizo cambios en la defensa por la baja de Joaquín Piqueréz, que se pierde el mundial por rotura de ligamentos en un tobillo.

El Mundial 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá. Faltan 72 días para su comienzo.

En el Mundial, Uruguay debutará ante Arabia Saudita el 15 de junio a las 19:00 (hora uruguaya) en el Hard Rock Stadium de Miami. Luego jugará ante Cabo Verde el 21 de junio, también a las 19:00 en el mismo escenario, y cerrará el grupo frente a España el 26 de junio a las 21:00 en el Estadio Akron de Guadalajara.

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FUENTE: AFP

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