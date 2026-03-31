Un delincuente intentó rapiñar a un repartidor y fue detenido por el trabajador y un vecino que resultaron baleados

Un repartidor de soda de 29 años y un vecino de 64 años resultaron heridos de bala este martes en un intento de rapiña ocurrido sobre las 13 horas en la zona del barrio Nuevo París .

De acuerdo a la información policial a la que accedió Subrayado , el trabajador llegó a un domicilio de la calle Silvestre Pérez Bravo a realizar una entrega cuando fue abordado por un delincuente de 34 años con antecedentes penales.

El rapiñero amenazó al repartidor con un arma de fuego y ambos se trabaron en lucha. Por el forcejeo, el trabajador resultó con dos heridas de bala en el glúteo y en la pierna derecha. Fue derivado al sanatorio del Banco de Seguros del Estado (BSE).

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En tanto, un vecino que intentó ayudar al trabajador resultó herido de bala en la pierna izquierda y fue trasladado a una mutualista para recibir atención médica especializada.

El delincuente fue detenido por el trabajador y el vecino. En el lugar del hecho, la Policía encontró un revólver calibre 22 con municiones. El delincuente permanece detenido a disposición de la Fiscalía de Flagrancia de 5º turno, ante la cual comparecerá este miércoles de mañana.

Personal de Policía Científica realizó el relevamiento de la escena del hecho.

Otro vecino de la zona habló con Subrayado y contó lo ocurrido. Narró que el delincuente apareció por atrás del camión y le pidió agua al repartidor. En ese momento, lo encañonó y ahí se dio el forcejeo entre varios vecinos y el trabajador con el rapiñero con el objetivo de neutralizarlo. "Lo que queríamos era sacarle el revólver", aseguró.

Otro trabajador que vive en la cuadra y llegaba en moto también intervino en el arresto ciudadano. Contó que usó la cadena que tenía en la moto para tratar de inmovilizar al delincuente. "Era mucha la fuerza que hacía", afirmó.

Los vecinos coinciden en que la zona "está complicada" y reclaman más patrullaje policial, pero también al municipio más iluminación y mayor limpieza.