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Joaquín Piquerez se pierde el Mundial: sufrió rotura de ligamentos en el tobillo

La lesión fue en el partido del viernes ante Inglaterra. El lateral de la selección uruguaya será operado este martes y se pierde el Mundial, dijeron allegados a Subrayado.

Foto: AFP. Joaquín Piquerez lesionado en el partido de Uruguay ante Inglaterra.

Foto: AFP. Joaquín Piquerez lesionado en el partido de Uruguay ante Inglaterra.

El lateral de la selección uruguaya Joaquín Piquerez sufrió una rotura de ligamentos en el tobillo derecho y será operado, según informó Palmeiras tras realizarle estudios complementarios.

La intervención será este martes y el proceso de recuperación le llevará, al menos, cuatro meses, por lo que se perderá el Mundial, dijeron a Subrayado fuentes de su cercanía. La competencia será del 11 de junio al 19 de julio; quedan 73 días para el comienzo.

La lesión ocurrió en el comienzo del partido del viernes ante Inglaterra, cuando el futbolista quedó sentido luego de la caída del inglés Noni Madueke sobre su tobillo derecho.

Foto: AFP. Joaquín Piquerez sufrió lesión en el partido ante Inglaterra.
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Foto: AFP. Joaquín Piquerez sufrió lesión en el partido ante Inglaterra.

Foto: AFP. Joaquín Piquerez sufrió lesión en el partido ante Inglaterra.

Tras la intervención, el jugador iniciará el proceso de recuperación bajo la supervisión del Centro Nacional de Salud y Rendimiento, con seguimiento del equipo médico de la Asociación Uruguaya de Fútbol, informó el club brasileño.

Piquerez ya había sido liberado de la selección uruguaya y regresó a Brasil para continuar su recuperación, en coordinación entre la AUF y Palmeiras.

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Foto: AFP. Joaquín Piquerez sufrió lesión en el partido ante Inglaterra.

Foto: AFP. Joaquín Piquerez sufrió lesión en el partido ante Inglaterra.

Uruguay volverá a jugar el martes 31 de marzo ante Argelia a las 15:30 (hora uruguaya) en el Allianz Stadium de Turín.

Más adelante, en el Mundial, la selección debutará ante Arabia Saudita el 15 de junio a las 19:00 en el Hard Rock Stadium de Miami. Luego enfrentará a Cabo Verde el 21 de junio, también a las 19:00 en el mismo escenario, y cerrará el grupo ante España el 26 de junio a las 21:00 en el Estadio Akron de Guadalajara.

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