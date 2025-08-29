Uruguay Impulsa: se realizó el sorteo y están los resultados para conocer quiénes son los 5.000 beneficiarios

El Ministerio de Trabajo realizó el primer sorteo del programa Uruguay Impulsa : 5.000 personas accedieron a una oportunidad laboral entre 162.000 inscriptos.

"Es un programa que busca generar una fuente de ingresos temporaria, para personas que no tienen empleo formal, desarrollando una experiencia de trabajo concreta, pero también generando habilidades específicas y transversales a través de las capacitaciones", indicó Mariana Chiquiar, subdirectora de empleo.

El resultado puede conocerse a través de la web de Uruguay Impulsa .

Seguí leyendo Más de 160 mil personas se inscribieron para el programa Uruguay Impulsa: los pasos siguientes

Las intendencias serán las que se contacten con las personas que fueron sorteadas en cada departamento.

Son cuatro meses de empleo, y con seis horas de trabajo diarias -y cuatro, para mujeres con hijos menores de tres años-.

El ministro de Trabajo, Juan Castillo, sostuvo que la cifra de personas inscriptas en el programa Uruguay Impulsa deja en evidencia la necesidad de generar puestos de trabajo.

"No llegaron a los diez días de apertura de registro", dijo y remarcó que "hay que labrar políticas, buscar estrategias".