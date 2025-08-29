RECIBÍ EL NEWSLETTER

Uruguay Impulsa: se realizó el sorteo y están los resultados para conocer quiénes son los 5.000 beneficiarios

En total se inscribieron unas 160.000 personas. El ministro de Trabajo habló de la necesidad de generar puestos de empleo.

sorteo-uruguay-impulsa
castillo-juan-ministro-trabajo

"Es un programa que busca generar una fuente de ingresos temporaria, para personas que no tienen empleo formal, desarrollando una experiencia de trabajo concreta, pero también generando habilidades específicas y transversales a través de las capacitaciones", indicó Mariana Chiquiar, subdirectora de empleo.

mas de 160 mil personas se inscribieron para el programa uruguay impulsa: los pasos siguientes
Seguí leyendo

Más de 160 mil personas se inscribieron para el programa Uruguay Impulsa: los pasos siguientes

Las intendencias serán las que se contacten con las personas que fueron sorteadas en cada departamento.

Son cuatro meses de empleo, y con seis horas de trabajo diarias -y cuatro, para mujeres con hijos menores de tres años-.

El ministro de Trabajo, Juan Castillo, sostuvo que la cifra de personas inscriptas en el programa Uruguay Impulsa deja en evidencia la necesidad de generar puestos de trabajo.

"No llegaron a los diez días de apertura de registro", dijo y remarcó que "hay que labrar políticas, buscar estrategias".

CASTILLO EMPLEO
Temas de la nota

Lo más visto

video
NUBEL CISNEROS

Temporal de Santa Rosa: tormentas fuertes y muy fuertes y lluvias, ¿qué esperar para el fin de semana?
NUEVO CASO EN UNA SEMANA

Aduanas desarticuló comercio que suplantó más de 50 identidades y tramitó 200 envíos del exterior
un herido

Policías acudían a un llamado e incrustaron el patrullero dentro de una casa en Ciudad del Plata
SETIEMBRE Y OCTUBRE

Combustibles: naftas bajan 52 centésimos, gasoil sube 2,06 pesos y la garrafa de supergás sube 100 pesos
DIRECTOR DEL HOSPITAL DESTACÓ EL LOGRO

Operación inédita en el Maciel: le quitaron un tumor y le reconstruyeron el tórax a una joven de 26 años

Te puede interesar

Presidente Orsi se reúne este sábado con la bancada de senadores y diputados para presentar lineamientos presupuestales
RESIDENCIA SUÁREZ Y REYES

Presidente Orsi se reúne este sábado con la bancada de senadores y diputados para presentar lineamientos presupuestales
MTOP definió un incremento promedio de 2,48% en las tarifas de transporte interdepartamental de pasajeros
A PARTIR DEL 1º DE SETIEMBRE

MTOP definió un incremento promedio de 2,48% en las tarifas de transporte interdepartamental de pasajeros
Llenísimo de corales, miren qué belleza: científicos llegaron al buque uruguayo hundido en 1995 video
MIRÁ EL VIDEO

"Llenísimo de corales, miren qué belleza": científicos llegaron al buque uruguayo hundido en 1995

Dejá tu comentario