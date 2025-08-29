RECIBÍ EL NEWSLETTER
un herido

Policías acudían a un llamado e incrustaron el patrullero dentro de una casa en Ciudad del Plata

Dentro de la casa dormían dos hermanos de 80 años. Uno de ellos se encontraba en su cama y sufrió un corte en la pera por un escombro.

Foto cedida a Subrayado.

Foto cedida a Subrayado.

Dos hermanos de 80 años dormían en una casa de la zona rural de Ciudad del Plata –San José– cuando en la madrugada de este viernes un patrullero se incrustó en la habitación de uno de ellos.

Policías que asistían a un llamado de emergencia perdieron el dominio del vehículo y terminaron chocando contra la fachada de material de la vivienda e incluso doblando una reja. Gran parte de la habitación terminó en escombros.

En consecuencia, uno de los hombres que estaba acostado en su cama sufrió un corte en el mentón porque un escombro lo hirió allí. Los médicos le dieron dos puntos de sutura y le dieron el alta médica, dijeron fuentes del caso a Subrayado.

El episodio ocurrió sobre las dos de la madrugada en esa vivienda de la zona rural de Ciudad del Plata ubicada en Los Eucaliptus esquina José Gervasio Artigas.

