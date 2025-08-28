Operación inédita en el Maciel: le quitaron un tumor y le reconstruyeron el tórax a una joven de 26 años

Un equipo médico del Hospital Maciel concretó de forma exitosa una intervención quirúrgica inédita. Los profesionales tenían un doble objetivo: extirpar un tumor que afectaba a una joven de 26 años y colocarle una prótesis 3D para reconstruir la parte toráxica de su cuerpo.

Emiliano Durand, del equipo de cirugía de tórax, recordó que la paciente llegó hace aproximadamente un año con un tumor que le ocupaba casi toda la pared del hemitórax derecho y le fue diagnosticado un sarcoma de Ewing, que afecta a pacientes jóvenes y es muy poco frecuente.

La paciente comenzó un tratamiento con quimioterapia para reducir el tamaño del tumor, que se realizó durante todo un año. Se logró reducir el tamaño del tumor a un tercio de la dimensión original, lo que permitió pensar en la posibilidad de la cirugía.

Con la colaboración de técnicos argentinos, se logró crear una reconstrucción 3D del caso para planificar la intervención con un margen de seguridad para la paciente.

Agustina, la receptora de esta intervención inédita, habló con Subrayado y contó que se siente bien y aliviada, ya que sin la operación tenía una expectativa de vida de dos meses. "Me siento muy agradecida", sostuvo la paciente al agradecer al equipo médico por salvarle la vida. Ahora, espera ansiosa el alta médica, que se podrá dar este viernes y así poder disfrutar de su hijo pequeño.

El director del Hospital Maciel, Fernando Ramos, destacó el trabajo del equipo médico y sostuvo que esta intervención ofrece "una forma diferente de ver lo qué es la salud pública" al "poner al alcance de la población los principios de equidad, excelencia, empatía y eficiencia".

