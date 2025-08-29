RECIBÍ EL NEWSLETTER
NUBEL CISNEROS

Temporal de Santa Rosa: tormentas fuertes y muy fuertes y lluvias, ¿qué esperar para el fin de semana?

¿Cuánto durará el fenómeno? Además, las condiciones darán la posibilidad de granizada, rachas de viento e importante actividad eléctrica, adelantó Nubel Cisneros.

TEMPORAL-DE-SANTA-ROSA-NUBEL-AGOSTO

Una depresión atmosférica, un ciclón extratropical se profundizará sobre territorio argentino en las próximas horas y avanzará hacia Uruguay, dando condiciones de temporal, aseguró este viernes el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros. "Podemos asociarlo con el temporal de Santa Rosa", afirmó y que este año "llegó justo sobre la fecha".

El fenómeno meteorológico será de muy lento desplazamiento. Este viernes, permanecerá nuboso con vientos del norte, que harán que las temperaturas asciendan, pero no está previstas lluvias.

Las precipitaciones llegarán hacia el fin de semana. El sábado, después del mediodía, comenzaría a afectar de forma parcial la zona oeste del país con la posibilidad de algunas tormentas y lluvias, principalmente el departamento de Colonia. Las precipitaciones a la capital llegarán a partir de la noche del sábado o hacia la madrugada del domingo.

veranillo con temperaturas en ascenso hasta el viernes, luego vendra el temporal de santa rosa
Veranillo con temperaturas en ascenso hasta el viernes, luego vendrá el temporal de Santa Rosa

Las temperaturas elevadas y el alto índice de humedad darán las condiciones necesarias para la formación de tormentas fuertes y puntualmente muy fuertes, que generarán la posibilidad de granizada, rachas de viento e importante actividad eléctrica.

El temporal se mantendrá el domingo con tormentas y se extenderá a lunes y martes con lluvias, lloviznas y vientos que afectarán principalmente la zona costera.

