El Poder Ejecutivo estableció este jueves los nuevos precios de los combustibles que regirán durante los meses de setiembre y octubre.
Precios de combustibles: naftas bajan 52 centésimos, gasoil sube 2,06 pesos y la garrafa de supergás se encarece 100 pesos
De acuerdo al decreto del Ministerio de Industria, Energía y Minería, las naftas bajan 0,52 pesos, mientras que el gasoil, en sus dos tipos, se incrementa 2,06 pesos, al igual que el supergás sube 7,69 pesos el kilo. El garrafa de 13 kilos pasa de 1.050 pesos a 1.150 pesos.
Los nuevos precios:
La nafta Súper 95 pasa de 78,72 pesos a 78,20 pesos (-0,52 pesos).
La nafta Premium pasa de 81,13 pesos a 80,61 pesos (-0,52 pesos).
El gasoil 50 S pasa de 48,08 pesos a 50,14 pesos (+2,06 pesos).
El gasoil 10 S pasa de 55,08 pesos a 57,14 pesos (+2,06 pesos).
El supergás pasa de 80,77 pesos a 88,46 pesos (+7,69 pesos).
El último ajuste en los precios de los combustibles había sido en julio y desde entonces el gobierno anunció que será cada dos meses, el máximo que permite la normativa vigente aprobada durante la administración de Lacalle Pou.
