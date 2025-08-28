RECIBÍ EL NEWSLETTER
SETIEMBRE Y OCTUBRE

Precios de combustibles: naftas bajan 52 centésimos, gasoil sube 2,06 pesos y la garrafa de supergás se encarece 100 pesos

El decreto del Poder Ejecutivo se conoció este jueves y las nuevas tarifas regirán durante los meses de setiembre y octubre. Estos son los nuevos precios.

combustibles-gasoil-nafta

El Poder Ejecutivo estableció este jueves los nuevos precios de los combustibles que regirán durante los meses de setiembre y octubre.

De acuerdo al decreto del Ministerio de Industria, Energía y Minería, las naftas bajan 0,52 pesos, mientras que el gasoil, en sus dos tipos, se incrementa 2,06 pesos, al igual que el supergás sube 7,69 pesos el kilo. El garrafa de 13 kilos pasa de 1.050 pesos a 1.150 pesos.

Los nuevos precios:

precios de combustibles: ¿que dice el ppi de ursea? las tarifas se conoceran esta semana, adelanto cardona
Seguí leyendo

Precios de combustibles: ¿Qué dice el PPI de Ursea? Las tarifas se conocerán esta semana, adelantó Cardona

La nafta Súper 95 pasa de 78,72 pesos a 78,20 pesos (-0,52 pesos).

La nafta Premium pasa de 81,13 pesos a 80,61 pesos (-0,52 pesos).

El gasoil 50 S pasa de 48,08 pesos a 50,14 pesos (+2,06 pesos).

El gasoil 10 S pasa de 55,08 pesos a 57,14 pesos (+2,06 pesos).

El supergás pasa de 80,77 pesos a 88,46 pesos (+7,69 pesos).

El último ajuste en los precios de los combustibles había sido en julio y desde entonces el gobierno anunció que será cada dos meses, el máximo que permite la normativa vigente aprobada durante la administración de Lacalle Pou.

miem_66
Temas de la nota

Lo más visto

video
investigación

Hallan restos óseos enterrados en el predio de una casa en construcción en Buceo
SETIEMBRE Y OCTUBRE

Precios de combustibles: naftas bajan 52 centésimos, gasoil sube 2,06 pesos y la garrafa de supergás se encarece 100 pesos
homicidio en cárcel

Enfrentamiento entre presos en cárcel de Punta de Rieles termina con uno de ellos muerto
INFORMÓ EL SINAE

Una mujer murió tras sufrir una descompensación y un paro cardiorrespiratorio en un Centro de Evacuación
PARLAMENTO

Senadores acuerdan ley para cambiar la edad mínima para contraer matrimonio

Te puede interesar

Precios de combustibles: naftas bajan 52 centésimos, gasoil sube 2,06 pesos y la garrafa de supergás se encarece 100 pesos
SETIEMBRE Y OCTUBRE

Precios de combustibles: naftas bajan 52 centésimos, gasoil sube 2,06 pesos y la garrafa de supergás se encarece 100 pesos
Un hombre de 31 años murió tras ser apuñalado en una pierna durante una pelea callejera en el barrio 40 Semanas
HOMICIDIO EN MONTEVIDEO

Un hombre de 31 años murió tras ser apuñalado en una pierna durante una pelea callejera en el barrio 40 Semanas
Una mujer en situación de calle fue hallada muerta en las calles Grecia y República Argentina, Villa del Cerro
REPORTÓ EL SINAE

Una mujer en situación de calle fue hallada muerta en las calles Grecia y República Argentina, Villa del Cerro

Dejá tu comentario