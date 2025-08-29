RECIBÍ EL NEWSLETTER
RESIDENCIA SUÁREZ Y REYES

Presidente Orsi se reúne este sábado con la bancada de senadores y diputados para presentar lineamientos presupuestales

El Presupuesto se presenta el próximo domingo 31 a la hora 19:00 en el Palacio Legislativo. Ingresa por la Cámara de Diputados a la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.

El presidente Yamandú Orsi se reúne este sábado a la hora 10.30 en la residencia de Suárez y Reyes con la bancada de senadores y diputados para presentar los lineamientos presupuestales. También estará presente el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone y el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez.

El pasado jueves el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de presupuesto quinquenal que tiene 720 artículos.

Oddone dijo que el 40% del gasto adicional de 140 millones de dólares se destinará a la infancia y adolescencia, el 12% a la seguridad, otro 12% a crecimiento y desarrollo, y 10% a situaciones de vulnerabilidad, entre las que se incluyen las personas en situación de calle. El restante se destina al cumplimiento de otras promesas de campaña.

Orsi encabeza Consejo de Ministros este jueves 28 de agosto. Foto: Presidencia.
Orsi y ministros terminan de definir el presupuesto, con 140 millones de dólares de aumento en el gasto

El proyecto también plantea cambios impositivos, como el cobro del 22% de IVA a las compras que se realicen por internet en el exterior.

