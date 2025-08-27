Más de 160 mil personas se inscribieron para el programa Uruguay Impulsa: los pasos siguientes

El trabajo sigue siendo una de las principales preocupaciones de los uruguayos y la cantidad de personas que se inscribieron por una oportunidad de trabajo y capacitación de Uruguay Impulsa es la muestra. Las inscripciones que cerraron el 25 de agosto culminaron con 162.464 mil personas registradas.

Los departamentos de Montevideo, Canelones, Salto, Paysandú y Rivera fueron los de mayor porcentaje.

Durante esta semana el Banco de Previsión Social verificará los datos aportados por quienes se registraron.

Distribuidos en todos los departamentos de acuerdo a la cantidad de habitantes, son 5.500 los cupos disponibles.

El programa se desarrollará entre setiembre y diciembre de este año.

El sorteo público entre quienes queden habilitados se realizará el próximo viernes 29 de este mes a las 15 horas en la sede el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

El programa que brinda oportunidades laborales y de capacitación para favorecer la integración y la reinserción de personas entre 18 y 65 años, desempleadas y que no estén inscriptas en otros subsidios por desempleo, enfermedad, jubilación o pensión, sustituye, a partir de la sanción definitiva de la Cámara de Diputados, a los denominados Jornales Solidarios.

La iniciativa involucra a los ministerios de Trabajo y el de Desarrollo Social, también al Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional y el Congreso de Intendentes.