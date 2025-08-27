El trabajo sigue siendo una de las principales preocupaciones de los uruguayos y la cantidad de personas que se inscribieron por una oportunidad de trabajo y capacitación de Uruguay Impulsa es la muestra. Las inscripciones que cerraron el 25 de agosto culminaron con 162.464 mil personas registradas.
Más de 160 mil personas se inscribieron para el programa Uruguay Impulsa: los pasos siguientes
Montevideo Canelones y Salto fueron los departamentos con mas inscriptos, para acceder a una oportunidad laboral y de capacitación.
Los departamentos de Montevideo, Canelones, Salto, Paysandú y Rivera fueron los de mayor porcentaje.
Durante esta semana el Banco de Previsión Social verificará los datos aportados por quienes se registraron.
Inscripciones para el programa de empleo Uruguay Impulsa comienzan esta semana
Distribuidos en todos los departamentos de acuerdo a la cantidad de habitantes, son 5.500 los cupos disponibles.
El programa se desarrollará entre setiembre y diciembre de este año.
El sorteo público entre quienes queden habilitados se realizará el próximo viernes 29 de este mes a las 15 horas en la sede el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
El programa que brinda oportunidades laborales y de capacitación para favorecer la integración y la reinserción de personas entre 18 y 65 años, desempleadas y que no estén inscriptas en otros subsidios por desempleo, enfermedad, jubilación o pensión, sustituye, a partir de la sanción definitiva de la Cámara de Diputados, a los denominados Jornales Solidarios.
La iniciativa involucra a los ministerios de Trabajo y el de Desarrollo Social, también al Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional y el Congreso de Intendentes.
Dejá tu comentario