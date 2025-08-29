RECIBÍ EL NEWSLETTER
A PARTIR DEL 1º DE SETIEMBRE

MTOP definió un incremento promedio de 2,48% en las tarifas de transporte interdepartamental de pasajeros

Los nuevos precios comenzarán a regir a partir de la hora cero del próximo lunes 1 de setiembre. Estos son los nuevos precios por kilómetro en corta, media y larga distancia.

tres-cruces-partidas-semana-de-turismo-2025.jpg

Estas son las nuevas tarifas por kilómetros en recorridos de corta, media y larga distancia, informadas por el MTOP:

TARIFAS MTOP

