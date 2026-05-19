La interpelación al ministro de Economía Gabriel Oddone fue fijada para el lunes 15 de junio, según anunció este martes en el plenario del Senado la presidenta de la Cámara Carolina Cosse.
Interpelación al ministro Oddone fue fijada para el lunes 15 de junio, ese día debuta Uruguay en el Mundial
La presidenta del Senado Carolina Cosse anunció este martes en el plenario que la interpelación al ministro de Economía Gabriel Oddone se fijó para el 15 de junio. Ese lunes a las 19 horas debuta Uruguay en el Mundial.
El llamado a sala fue propuesto por la oposición (Partido Nacional y Partido Colorado) ante la negativa del Frente Amplio de recibir al ministro en régimen de Comisión General.
El senador blanco Sergio Botana será el interpelante, y ya adelantó que consultará al ministro sobre la situación económica en general, el empleo, el desempleo, los cambios que analiza el gobierno para el sistema previsional y en especial para las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP).
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Las sesiones del Senado suelen comenzar de mañana, a las 9:30. De ser así, la interpelación podría comenzar pasadas las 10 de la mañana.
Ese lunes 15 es el debut de Uruguay en el Mundial. Está fijado para a la hora 19, ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.
El segundo partido de la Celeste será ante Cabo Verde el domingo 21 de junio, también a la hora 19:00, en el mismo estadio de Miami.
Uruguay cierra la fase de grupos ante España el viernes 26 de junio a la hora 21:00 en el estadio Akron de Guadalajara, México.
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