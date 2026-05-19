RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN EL SENADO

Interpelación al ministro Oddone fue fijada para el lunes 15 de junio, ese día debuta Uruguay en el Mundial

La presidenta del Senado Carolina Cosse anunció este martes en el plenario que la interpelación al ministro de Economía Gabriel Oddone se fijó para el 15 de junio. Ese lunes a las 19 horas debuta Uruguay en el Mundial.

Senado-interpelación-Carlos-Negro-FocoUy

La interpelación al ministro de Economía Gabriel Oddone fue fijada para el lunes 15 de junio, según anunció este martes en el plenario del Senado la presidenta de la Cámara Carolina Cosse.

El llamado a sala fue propuesto por la oposición (Partido Nacional y Partido Colorado) ante la negativa del Frente Amplio de recibir al ministro en régimen de Comisión General.

El senador blanco Sergio Botana será el interpelante, y ya adelantó que consultará al ministro sobre la situación económica en general, el empleo, el desempleo, los cambios que analiza el gobierno para el sistema previsional y en especial para las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP).

ministro fratti dijo que uruguay enviara corned beef a cuba; diaz-canel agradecio barco con ayuda
Seguí leyendo

Ministro Fratti dijo que Uruguay enviará corned beef a Cuba; Díaz-Canel agradeció barco con ayuda

Las sesiones del Senado suelen comenzar de mañana, a las 9:30. De ser así, la interpelación podría comenzar pasadas las 10 de la mañana.

Ese lunes 15 es el debut de Uruguay en el Mundial. Está fijado para a la hora 19, ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.

El segundo partido de la Celeste será ante Cabo Verde el domingo 21 de junio, también a la hora 19:00, en el mismo estadio de Miami.

Uruguay cierra la fase de grupos ante España el viernes 26 de junio a la hora 21:00 en el estadio Akron de Guadalajara, México.

Temas de la nota

Lo más visto

video
POLÉMICA

Madre denuncia que su hija trans no puede ingresar al vestuario femenino del Club BPS; institución asegura que analiza el tema
EN FORO DE LA CEPAL

Jerarca del MEF dijo que estudian viabilidad de cambios en el IVA, IRPF y en el IRAE
habló la pediatra

Una bebé de dos meses murió por meningococo en el hospital de Tacuarembó
cerro largo

Un perro salvó a su dueño durante el incendio de su casa en Melo, y murió
ESTADOS UNIDOS

Caso Marset: abogado y equipo fiscal analizan postergación de audiencia y acuerdo de culpabilidad

Te puede interesar

Foto: difusión Ministerio del Interior.
lo siguen buscando

Policía identificó al hombre buscado por abuso en el Prado: tiene 9 antecedentes y asiste a refugios del Mides
El sistema de justicia está en peligro por falta de personal, advirtió la presidenta de la asociación de fiscales video
Claudia González

"El sistema de justicia está en peligro por falta de personal", advirtió la presidenta de la asociación de fiscales
Interpelación al ministro Oddone fue fijada para el lunes 15 de junio, ese día debuta Uruguay en el Mundial
EN EL SENADO

Interpelación al ministro Oddone fue fijada para el lunes 15 de junio, ese día debuta Uruguay en el Mundial

Dejá tu comentario