El canciller Mario Lubetkin dio una entrevista a la televisión china donde dimensionó la importancia de la visita del presidente Yamandú Orsi a China.
Uruguay buscará un rol más activo de América Latina y el Caribe en el escenario global, afirmó Lubetkin
El canciller uruguayo concedió una entrevista a la televisión local en su visita a China y destacó la importancia de la firma de más de 30 acuerdos en el marco de la gira del presidente Orsi.
El ministro de Relaciones Exteriores destacó la firma de más de 30 acuerdos entre Uruguay y China para la cooperación económica, comercial, ambiental, industrial, el desarrollo de la propiedad intelectual, el tratamiento de temas aviarios, genéticos y de pesca, entre otros. "Son todos aspectos que van construyendo esta nueva forma de relación", afirmó.
Lubetkin resaltó que en el intercambio entre Orsi y Xi Jinping hablaron de los desafíos en innovación y transformación, como temas claves para el desarrollo económico y la cooperación entre ambos países.
José Carlos Mahía concurrirá el 18 de febrero a la Comisión Permanente ante convocatoria de Robert Silva
Agregó que cuando Uruguay asuma la presidencia pro tempore de la Celac y del Grupo 77 más China, buscará que América Latina y el Caribe tengan un rol más activo. Uruguay será "un facilitador de un diálogo que es muy complejo, porque los países del sur son potencialmente enormes pero también muy complejo de que se pongan de acuerdo", sostuvo.
Dejá tu comentario