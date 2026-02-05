Bono escolar se pagará los primeros días de marzo a más de 170.000 alumnos de todo el país, confirmó Caggiani

El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública ( ANEP ), Pablo Caggiani, indicó este jueves que el bono escolar alcanzará a más de 170.000 alumnos de escuelas públicas de todo el país al inicio de las clases, a partir del 2 de marzo.

El beneficio se pagará los primeros días de marzo a través de asignaciones familiares y redes de pagos. Recordó que en julio del año pasado, la prestación se pagó a unos 115.000 alumnos.

Caggiani adelantó que en los próximos días se habilitará el buscador en la página web de la ANEP para que las familias puedan consultar con el número de cédula del alumno si le corresponde el cobro del bono.

"Esto es un bono de apoyo a las familias que marca la importancia del inicio de clases, la importancia de que estén los materiales, los útiles, la mochila, la túnica, los championes", afirmó.

Caggiani explicó que el criterio fue beneficiar a los alumnos en situación de mayor vulnerabilidad, que asisten a las escuelas de los quintiles más bajos.

La proyección de la ANEP es que el bono alcance a más de 200.000 alumnos en 2027 y para 2028 que todos los escolares uruguayos estén cobrando el beneficio al inicio de clases en el mes de marzo.

COMIENZO DE CLASES

Caggiani indicó que ya se han asignado el 90% de las horas docentes para 2026 y las autoridades esperan llegar con la totalidad de los cargos asignados para el inicio de las clases el 2 de marzo. Además, el presidente de ANEP se refirió a la instalación de 60 comedores, que duplicarán de 20.000 a 40.000 la cantidad de almuerzos dados en educación media.