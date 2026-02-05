RECIBÍ EL NEWSLETTER
MUNICIPIO E

En marzo comenzará la distribución de contenedores intradomiciliarios en Carrasco y Malvín

La alcaldesa del Municipio E, Mercedes Ruiz, afirmó que tiene muchas expectativas por el nuevo sistema que se aplica en otros barrios de Montevideo y en Canelones.

contenedores-intradomiciliarios-imm

La alcaldesa del Municipio E, Mercedes Ruiz, celebró la implementación a partir de marzo de la modalidad de recolección de residuos mediante contenedores intradomiciliarios en Carrasco y Malvín.

Ruiz afirmó que tiene muchas expectativas por el nuevo sistema que se aplica en otros barrios de Montevideo y en Canelones, donde el actual director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, estuvo al frente de Gestión Ambiental en la comuna canaria. "Ojalá lo replique igual acá y funcione igual", expresó.

La alcaldesa indicó que el Municipio E es como un barrio jardín con menos casas. "Es el lugar ideal para hacer ese trabajo con intradomiciliarios", sostuvo. El nuevo sistema se implementará a partir de marzo en una zona de Carrasco y un área menor de Malvín. Los detalles se coordinarán en una reunión entre Ruiz y Herou que se realizará el próximo lunes.

Foto: FocoUy. INAU.
Ruiz lamentó los casos de contenedores incendiados en Carrasco.

BASUREROS ALCALDESA

