RECIBÍ EL NEWSLETTER
Radiccioni en prisión preventiva

PN suspendió a Javier Radiccioni y envió el caso a la Comisión de Ética, tras imputación por violencia doméstica

Tras la decisión judicial que dispuso la prisión preventiva del exdiputado Javier Radiccioni, el Directorio del Partido Nacional resolvió suspender sus derechos partidarios y derivar el caso a la Comisión de Ética.

Foto: Javier Radiccioni en X.

Foto: Javier Radiccioni en X.

El Directorio del Partido Nacional (PN) resolvió suspender al exdiputado Javier Radiccioni y enviar su situación a la Comisión de Ética, luego de que la Justicia dispusiera su prisión preventiva por delitos de violencia doméstica.

A través de un comunicado, el Partido Nacional informó que resolvió “suspender de forma inmediata los derechos partidarios” de Radiccioni y que el caso fue derivado a la Comisión de Ética “para su análisis y pronunciamiento”. En el texto, el Directorio señaló que la medida se adopta “en resguardo de la institucionalidad partidaria” y “en atención a la gravedad de los delitos imputados”.

El comunicado agrega que, mientras se sustancie el análisis en la Comisión de Ética, Radiccioni “no podrá ejercer ningún tipo de representación política o institucional en nombre del Partido Nacional”, y reafirma que la colectividad política actúa “con apego a la Constitución, la ley y los valores éticos que rigen su accionar”.

Captura de imagen de transmisión de Cámara de Representantes. Javier Radiccioni, exdiputado del PN.
Seguí leyendo

Exdiputado Javier Radiccioni fue imputado por violencia doméstica; PN derivó el caso a Comisión de Ética
image

La resolución partidaria se conoció después de que la Justicia dispusiera prisión preventiva por 120 días para Radiccioni, imputado por reiterados delitos de violencia doméstica, uno de ellos agravado y en concurrencia formal con un delito de lesiones personales agravadas. La decisión fue adoptada tras una audiencia que se extendió durante varias horas, a pedido de la Fiscalía de Violencia Doméstica y Violencia basada en Género de 4º turno.

La defensa del exdiputado apeló la prisión preventiva y el juzgado dispuso la reserva de las actuaciones. Radiccioni fue denunciado por su expareja, la fiscal Eliana Travers, lo que derivó en su detención y posterior imputación en calidad de autor de los delitos que se le atribuyen.

La investigación continuará mientras Radiccioni permanece en prisión preventiva, a la espera de que se resuelva el recurso presentado por su defensa.

Temas de la nota

Lo más visto

video
TODOS EXTRANJEROS

Nueve de los 11 detenidos por el túnel en Ciudad Vieja vivían desde diciembre en casa alquilada en El Pinar
MUNICIPIO E

En marzo comenzará la distribución de contenedores intradomiciliarios en Carrasco y Malvín
PABLO CASÁS

"No es que sea una organización que todos tenían relaciones entre ellos", afirmó abogado de detenidos por el túnel
Pronóstico

Advertencia amarilla de Inumet por tormentas puntualmente fuertes en varias localidades del este
SERÁN MÁS DE 200.000 EN 2027

Bono escolar se pagará los primeros días de marzo a más de 170.000 alumnos

Te puede interesar

Foto: FocoUy. INAU.
TENÍA 15 AÑOS

Un adolescente al amparo del INAU e internado en un centro de salud mental murió tras sufrir un paro cardiorrespiratorio
Cosse adelantó que el discurso de Orsi ante la Asamblea General será el 2 de marzo video
GOBIERNO

Cosse adelantó que el discurso de Orsi ante la Asamblea General será el 2 de marzo
Foto: Presidencia. Yamandú Orsi diserta ante empresarios en China. video
Vuelve el sábado

Ante 170 empresarios chinos, Orsi buscó reforzar comercio e inversiones en el cierre de su gira

Dejá tu comentario