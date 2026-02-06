PN suspendió a Javier Radiccioni y envió el caso a la Comisión de Ética, tras imputación por violencia doméstica

El Directorio del Partido Nacional ( PN ) resolvió suspender al exdiputado Javier Radiccioni y enviar su situación a la Comisión de Ética, luego de que la Justicia dispusiera su prisión preventiva por delitos de violencia doméstica.

A través de un comunicado, el Partido Nacional informó que resolvió “suspender de forma inmediata los derechos partidarios” de Radiccioni y que el caso fue derivado a la Comisión de Ética “para su análisis y pronunciamiento”. En el texto, el Directorio señaló que la medida se adopta “en resguardo de la institucionalidad partidaria” y “en atención a la gravedad de los delitos imputados”.

El comunicado agrega que, mientras se sustancie el análisis en la Comisión de Ética, Radiccioni “no podrá ejercer ningún tipo de representación política o institucional en nombre del Partido Nacional”, y reafirma que la colectividad política actúa “con apego a la Constitución, la ley y los valores éticos que rigen su accionar”.

La resolución partidaria se conoció después de que la Justicia dispusiera prisión preventiva por 120 días para Radiccioni, imputado por reiterados delitos de violencia doméstica, uno de ellos agravado y en concurrencia formal con un delito de lesiones personales agravadas. La decisión fue adoptada tras una audiencia que se extendió durante varias horas, a pedido de la Fiscalía de Violencia Doméstica y Violencia basada en Género de 4º turno.

La defensa del exdiputado apeló la prisión preventiva y el juzgado dispuso la reserva de las actuaciones. Radiccioni fue denunciado por su expareja, la fiscal Eliana Travers, lo que derivó en su detención y posterior imputación en calidad de autor de los delitos que se le atribuyen.

La investigación continuará mientras Radiccioni permanece en prisión preventiva, a la espera de que se resuelva el recurso presentado por su defensa.