José Carlos Mahía concurrirá el 18 de febrero a la Comisión Permanente ante convocatoria de Robert Silva

El 18 de febrero concurrirá a la Comisión Permanente del Parlamento el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía , tras la convocatoria del senador del Partido Colorado, Robert Silva .

La concurrencia del titular de la cartera será con la compañía del presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani.

Silva entiende es hay “retrocesos” en materia educativa desde que asumieron las actuales autoridades y cuestionará el proyecto que defiende el gobierno de crear una Universidad de la Educación.

El legislador colorado se expresó en redes sociales con respecto a la convocatoria. “Sin evidencia y sin evaluaciones el gobierno da marcha atrás en educación afectando en particular a los que menos tienen. Por ello hemos convocado a las autoridades al parlamento el próximo 18 de febrero”, escribió en X el legislador colorado.

Esta será la segunda vez que Mahía concurra al Parlamento. La anterior fue en diciembre en régimen de interpelación por la actuación de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) en el caso del presidente de ASSE, Álvaro Danza.

En esta oportunidad, será en régimen de comisión general.