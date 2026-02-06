Un delincuente robó cerca de 70.000 dólares de un local de criptomonedas en la zona del Cordón

Un delincuente ingresó a robar en un local de criptomonedas en la zona del Cordón, cerca del Parque Rodó, y logró llevarse unos 68.000 dólares. El ladrón entró durante la noche a través de la rotura de una reja y una puerta que da a una azotea.
Los responsables de la empresa ya realizaron la denuncia del hecho y personal de Policía Científica relevó la escena en busca de indicios para determinar la identidad del ladrón.
El local cuenta con cámaras de seguridad, cuyas filmaciones, al igual que las de empresas linderas y domicilios particulares, serán analizadas por los investigadores de la Zona Operacional I de la Jefatura de Policía de Montevideo.
Según información a la que accedió Subrayado, las imágenes muestran el ingreso de un hombre encapuchado y con guantes para no dejar huellas.
