TENÍA 15 AÑOS

Un adolescente al amparo del INAU e internado en un centro de salud mental murió tras sufrir un paro cardiorrespiratorio

El paciente, de 15 años, estaba ingresado por diversas patología psiquiátricas y en las últimas horas cursaba un cuadro de gastroenterocolitis que requirió asistencia de una emergencia médica en dos ocasiones y derivó en su fallecimiento.

Un adolescente de 15 años murió en la mañana de este viernes mientras se encontraba en una clínica de salud mental que tiene convenio con INAU. La directora del hogar, ubicado en Montevideo, informó a la Policía que el joven sufrió un paro cardiorrespiratorio. Si bien se intentó reanimarlo, el procedimiento no tuvo éxito.

Por el momento, la causa de la muerte está bajo investigación de Policía Científica y la Fiscalía. El resultado de la autopsia será clave para establecer lo ocurrido.

La directora del centro agregó que el menor estaba siendo tratado por diversas patologías. Desde INAU, en tanto, informaron a Subrayado que el adolescente estaba bajo el amparo de la institución y tenía patologías psiquiátricas.

El adolescente cursaba un cuadro de gastroenterocolitis por el cual el jueves se debió llamar en dos ocasiones a una emergencia médica. El cuadro afectó a otros dos niños (uno de los cuales requirió de hospitalización) y un adolescente que viven en el centro. Todos evolucionan favorablemente.

A partir de ahí, el paciente fue monitoreado durante toda la noche, cuando a las 5:20 de la mañana se notó un agravamiento de su cuadro clínico y se llamó nuevamente a una emergencia médica. Se le realizaron maniobras de reanimación, pero falleció sobre las 6:17 horas.

Tras lo ocurrido, se avisó a la familia del adolescente y se dio inicio a una intervención para atender desde el punto de vista psicosocial a los demás niños y adolescentes que convivían con el paciente fallecido en la clínica. También se dio paso a una investigación de urgencia y se reportó del hecho al Ministerio de Salud Pública, se informó en un comunicado.

Desde el organismo explicaron que INAU terceriza la atención en estos casos porque no cuenta con clínicas propias, aunque realiza monitoreos de los centros conveniados.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de 5.° turno.

