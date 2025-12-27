Unas 60 hectáreas se quemaron en un incendio de campo de Melilla, que se reactivó el sábado

Bomberos y policías trabajan desde este viernes en un incendio de campo de importantes dimensiones en Melilla, zona rural de Montevideo, en cercanías de ruta 5.

De acuerdo con el último reporte de Bomberos, de la tarde de este sábado el fuego llevaba consumidas 60 hectáreas de campo y monte. El foco comenzó al mediodía, según dijo a Subrayado Fabricio, un vecino que trabaja en la producción de pollos en el lugar.

Si bien aún no está claro el origen del incendio, el hombre pidió a la población "tener consciencia" y no tirar las colillas de los cigarrillos en los caminos vecinales.

VISTA AEREA INCENDIO Video cedido a Subrayado. Incendio en Melilla, imagen desde helicóptero.

En el lugar trabaja la Dirección de Aviación de la Policía, con un helicóptero Bell 206 y un helibalde de unos 200 litros. La toma de agua está cerca, aunque el viento ha dificultado tareas allí.

El lanzamiento de las cargas de agua, durante un trabajo normal, se hace cada dos o tres minutos, según explicó a Subrayado el director de la Dirección, Fernando Arbiza.