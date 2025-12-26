RECIBÍ EL NEWSLETTER

Encontraron a Milagros Sánchez, la joven que estaba desaparecida desde el 9 de diciembre

Fue personal de Investigaciones de la Zona I el que encontró a la joven, que estaba en Piedras Blancas y estuvo ausente por 17 días.

La Policía encontró a Milagros Sánchez, la joven de 21 años que estaba desaparecida desde el 9 de diciembre.

Fue personal de Investigaciones de Zona I el que dio con su paradero, en Piedras Blancas, tras 17 días de búsqueda.

La joven fue encontrada con vida y las autoridades le tomarán acta para determinar las razones de su ausencia.

Jefatura de Policía de San José. Foto: archivo-
Un joven de 23 años está internado tras ser baleado por su pareja durante una discusión en la noche del 24

La joven fue denunciada como ausente el 10 de diciembre, por su padre, con quien había estado y le había roto el celular, según dijo su madre a Subrayado, quien luego realizó una extensión de la denuncia.

SU PADRE FUE IMPUTADO

El miércoles fue imputado su padre, un hombre de 44 años, por reiterados delitos de violencia doméstica agravada en calidad de autor, con prisión preventiva hasta el día 22 de abril de 2026.

La investigación de la Policía junto al fiscal Fernando Romano determinó que la joven sufría violencia por parte de su padre, por lo que fue puesto a disposición de la Justicia e imputado.

