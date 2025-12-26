Prefectura incautó mercadería por más de USD 20.000 que fue abandonada por una embarcación en la costa de Salto

Personal de la Prefectura de Salto incautó mercadería de contrabando valorada en más de 20.000 dólares, que fue abandonada por una embarcación argentina en las costas del río Uruguay.

El hecho ocurrió en la madrugada del 24 de diciembre cuando la embarcación cruzó el río frente a la ciudad de Salto y dejó el cargamento oculto entre las malezas. Fue personal naval que patrullaba el río a bordo de un bote cuando vio en la zona de la playa Las Cavas, a unos 3 kilómetros del centro de la capital departamental, como le embarcación en actitud sospechosa retornaba a la costa argentina.

En tierra, otros efectivos de Prefectura inspeccionaron la zona desde donde había partido la embarcación argentina y encontraron varios bultos ocultos con mercadería ingresada de contrabando. Aduanas valuó lo incautado en más de 860.000 pesos, entre lo que encontró: comestibles y otros artículos que iban a ser comercializados en el departamento.

La Prefectura trabaja con la Fiscalía para determinar la identidad de los autores de la maniobra. No hay detenidos.

